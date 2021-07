Poste Italiane assume: nuovi annunci e bandi in scadenza

Tutte le figure professionali ricercate da Poste Italiane negli annunci ancora attivi: offerte di lavoro per diplomati e laureati in tutta Italia.

Boom di offerte di lavoro online 7 Luglio 2021 Poste Italiane cerca diverse figure professionali da inserire presso gli uffici e gli sportelli locali. Il gruppo cerca laureati e diplomati, da assumere nei diversi comparti a seconda della formazione e dell’esperienza professionale maturata. Sul portale ufficiale di Poste Italiane, infatti, è possibile prendere visione dei bandi ancora attivi, alcuni dei quali sono in scadenza alla fine di luglio.

Consulenti finanziari

In ambito Marketing & Sales, ad esempio, il gruppo cerca laureati da inserire come consulenti finanziari nella rete di Uffici Postali su tutto il territorio nazionale, con mansioni di promozione e vendita di servizi finanziari e assicurativi. È necessario candidarsi entro il 31 dicembre 2021.

Addetti SDA

Scade il 31 luglio, invece, il bando per reclutare addetti SDA Express Courier e Postel SPA, figure in possesso di diploma di scuola superiore da assumere con contratto a tempo determinato.

Specialista senior sviluppo prodotti

Scade il 17 luglio il bando per reclutare, in Lazio, uno specialista senior esperto nello sviluppo di prodotti, in possesso di laurea e chiamato a curare la redazione e l’aggiornamento della documentazione d’offerta e la gestione dei contratti con i partner, ma anche a gestire le Società del Gruppo ed i partner esterni, così come progetti, iniziative e campagne.

Logistic Engineer

Per le sedi di Milano e Bologna si cercano Logistic Engineer con laurea in Ingegneria Gestionale, Ingegneria Meccanica, Economia e Scienze Statistiche. Il bando scade alla fine di luglio.

Figure di front end

Sempre nel ramo Marketing & Sales, Poste Italiane cerca per la sede di Bolzano figure di front end per presidiare le attività di promozione e vendita di prodotti/servizi di competenza. Il bando scade alla fine di dicembre.

Operatori di sportello

Poste Italiane cerca candidati da inserire presso i suoi Uffici Postali come operatori di sportello, con contratto a tempo indeterminato part-time. Scadenza bando prevista per il 18 luglio.

Per visualizzare i dettagli delle offerte di lavoro è necessario consultare i singoli annunci sul portale ufficiale.