Premio GammaDonna per imprese femminili innovative

C’è tempo fino l6 luglio per candidarsi al Premio GammaDonna 2021 dedicato all’imprenditoria femminile innovativa.

Nato nel 2004 per contribuire concretamente a ridurre il gender gap in campo socio-economico e valorizzare l’imprenditoria femminile innovativa, il Premio GammaDonna è oggi anche un format TV e lancia il nuovo contest 2021. Possono concorrere le imprenditrici o socie attive che hanno introdotto in azienda innovazioni di prodotto/servizi, di processo o modello gestionale/organizzativo. Le imprese devono essere nate prima del 1 gennaio 2019. Saranno valutate sia le innovazioni sia i risultati raggiunti, ma anche il talento, la visione e la leadership delle imprenditrici.

Premio GammaDonna 2021

In palio l’accesso a una serie di servizi e agevolazioni:

partecipazione allo Speciale TV registrato negli studi di QVC Italia il prossimo autunno;

realizzazione di un mini-documentario;

intervista per il talkshow di empowerment femminile QVC After Show;

ingresso tra le Ambassador GammaDonna;

partecipazione ai trailer e video spot di promozione dello Speciale in avvicinamento alla Première;

uscite e interviste sui principali media nazionali di business, economia e innovazione, riviste femminili e testate di settore;

Master online della 24Ore Business School a scelta tra Marketing&Comunicazione digitale e Gestione& Strategia d’Impresa;

6 mesi di Business Membership a PoliHub – Innovation Park e Startup Accelerator del Politecnico di Milano – con accesso alla community platform e agli eventi del network + l’accesso a 3 moduli a scelta del percorso formativo “Edubricks”;

opportunità di avere training ad hoc per partecipare al processo di screening del Comitato di Angels4Women – primo gruppo italiano di Business Angel al femminile – per accedere a un investimento tra i 100 e i 500K.

Sono anche previsti ulteriori Award: Women Startup Award powered by Intesa Sanpaolo Innovation Center, Giuliana Bertin Communication Award, Menzione Speciale della Commissione europea per lo sviluppo sostenibile.

Per candidarsi è necessario seguire le istruzioni indicate sul portale ufficiale del Premio GammaDonna e inviare le domande entro il 16 luglio.