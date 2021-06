REM Sostegni bis, domande dal I° al 31 luglio

L'INPS annuncia l'apertura delle procedure di domanda per chiedere le nuove quattro mensilità di Reddito di Emergenza previste dal decreto Sostegni bis.

Da giovedì primo luglio si possono presentare le domande per le nuove quote di Reddito di Emergenza (per quattro mensilità: giugno, luglio, agosto e settembre 2021) previste dal decreto Sostegni bis (articolo 36 dl 73/2021). L’INPS annuncia che la finestra di presentazione delle istanze coincide sostanzialmente con il mese di luglio 2021 e che per farlo bisogna utilizzare l’apposito servizio online, accessibile tramite credenziali. A giorni, uno specifico Messaggio INPS fornirà i dettagli sulla compatibilità con altri benefici e sussidi.

I requisiti sono gli stessi previsti dal primo decreto Sostegni: residenza in Italia, ISEE inferiore a 15mila euro, patrimonio mobiliare familiare 2020 inferiore a 10mila euro a cui si sommano 5mila euro per ogni componente successivo al primo, entro un massimo complessivo di 20mila euro (in caso di componenti con disabilità grave o non autosufficienza secondo i criteri ISEE, il valore massimo sale a 25mila euro). Il reddito familiare deve essere inferiore alla quota di REm spettante: in questo caso, il calcolo si effettua sul reddito del mese di aprile 2021. Resta la regola in base alla quale per chi vive in affitto la soglia è incrementata di un dodicesimo del valore annuo del canone di locazione.

La domanda si presenta esclusivamente per via telematica, accedendo all’apposito servizio INPS online, direttamente oppure tramite intermediari. Una volta effettuato l’accesso, da questo link, si apre una pagina che illustra nel dettaglio la normativa relativa al Reddito di Emergenza. Ci sono anche una guida alla domanda e un tutorial sulla procedura. E’ necessario avere un ISEE in corso di validità.