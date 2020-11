Pagamento pensioni di dicembre: il calendario anticipato

Anticipo pagamento pensioni INPS di dicembre 2020 presso gli sportelli postali per ridurre il rischio Covid: ecco il calendario per scaglioni.

Pensioni, RED in scadenza: comunicazione INPS online 17 Novembre 2020 Anche per il rateo di dicembre 2020, la pensione INPS ritirata agli sportelli postali o accreditata presso Poste Italiane, sarà oggetto di pagamento in anticipo, secondo un preciso calendario distribuito su più giorni nel rispetto delle misure ant-COVID.

Parliamo di tutti i trattamenti pensionistici, assegni, pensioni e indennità di accompagnamento erogate ad invalidi civili.

Si comincia il 25 novembre, data in cui sarà anche possibile prelevare alle Poste l’importo dell’assegno pensionistico per i titolari di Libretto di Risparmio, Conto BancoPosta, Postepay Evolution, carta Postamat, Carta Libretto o Postepay Evolution. Presso le banche, invece, la pensione sarà disponibile dal primo dicembre.

Calendario pagamenti alle Poste

Cognomi dalla A alla B: mercoledì 25 novembre;

cognomi dalla C alla D: giovedì 26 novembre;

cognomi dalla E alla K: venerdì 27 novembre;

cognomi dalla L alla O: sabato 28 novembre (mattina);

cognomi dalla P alla R: lunedì 30 novembre;

cognomi dalla S alla Z: martedì 1 dicembre.

Per i cittadini dai 75 anni in su che non hanno altri a cui delegare il ritiro pensione, è ancora attivo il servizio gratuito di consegna a domicilio tramite l’ausilio dei Carabinieri.

Bonus tredicesima pensione

Bonus tredicesima pensionati: importo e requisiti 2020 27 Ottobre 2020 Con il cedolino di dicembre viene accreditato anche il bonus tredicesima ai pensionati che ne hanno diritto, ossia titolari di assegno sociale con reddito fino a 6.695,91 euro, rivalutato con maggiorazione sulla mensilità aggiuntiva di fine anno.

Per il 2020 è pari a 154,94 euro. Il bonus si riduce il presenza di altri redditi (10.043,87 euro come reddito personale oppure 20.087,73in presenza di coniuge).