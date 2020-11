Banca Sella assume: offerte di lavoro e stage

Dai professionisti qualificati ai profili junior senza esperienza: Banca Sella cerca risorse in varie zone dell’Italia, soprattutto al Nord.

Banca Sella cerca risorse qualificate e giovani talenti in diverse zone dell’Italia, soprattutto nelle regioni del Nord. La campagna di assunzioni riguarda soprattutto Liguria, Piemonte e Lombardia.

Il gruppo è alla ricerca di specifici profili professionali con esperienza ma anche di profili junior all’inizio della loro carriera. Ecco il dettaglio delle posizioni aperte:

Analista organizzativo, Milano, Lombardia;

Head of IT Applications, Biella, Piemonte;

Service manager Jr – stage;

Associate – corporate development, Piemonte;

Private banker – area Liguria;

Credit risk analyst, Biella, Piemonte

Organizational analyst, Torino, Piemonte;

Analyst – corporate & investment banking – internship, Lombardia;

Marketing business analyst, Milano, Lombardia.

Per candidarsi alle singole offerte, così come per proporre la propria autocandidatura, è possibile accedere al portale ufficiale del gruppo Banca Sella attraverso la sezione dedicata alle offerte di lavoro.