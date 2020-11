AgriFuture: call per imprese agroalimentari

Contest destinato alle imprese del settore agroalimentare: le migliori idee rappresenteranno l’Italia all’Expo Dubai 2020.

AgriFuture è il contest lanciato dal Santa Chiara Lab dell’Università di Siena in occasione del Maker Faire – The European Edition, evento europeo dedicato all’innovazione, in collaborazione con il commissariato italiano per Expo 2020 Dubai.

L’iniziativa, che si inserisce nell’ambito del progetto di ricerca Fixing the Business of Food, si propone di valorizzare le buone pratiche di innovazione orientate alla sostenibilità nelle imprese del settore agroalimentare, selezionando i progetti che hanno introdotto pratiche innovative in grado di renderle più sostenibili.

Le iscrizioni alla call potranno essere inviate fino a venerdì 20 novembre. Sarà proprio in occasione dell’ottava edizione del Maker Faire, in programma dal 10 al 13 dicembre 2020, che saranno presentate le sei buone pratiche finaliste tra le quali sarà decretato il vincitore. Le due migliori proposte potranno rappresentare l’Italia all’Expo Dubai 2020, l’Esposizione Universale che si svolgerà dal 1 ottobre 2021 al 31 marzo 2022.

Le candidature sono raccolte attraverso il portale ufficiale del contest.