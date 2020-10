Recruiting Day Online per profili IT

QuoJobis lancia il primo Recruiting Day virtuale per selezionare profili IT da inserire su Roma e provincia.

È in programma per il 21 ottobre il Recruiting Day promosso da QuoJobis e dedicato alla selezione di profili IT e digita, per quanto riguarda il territorio della provincia di Roma. La giornata di colloqui e selezione dei candidati si svolgerà in modalità interamente virtuale, prenotando il colloquio direttamente dal portale ufficiale e selezionando l’orario disponibile più comodo.

La selezione riguarda i seguenti profili professionali:

programmatori Plc/Hmi, chiamati a occuparsi di programmazione per sviluppo e messa in servizio PLC, HMI e Scada per macchinari ed impianti automatici;

progettista elettronico junior, che si occuperà dello sviluppo hardware e software di schede elettroniche a microcontrollore che implementino funzionalità di interfacciamento con l’utente, di visualizzazione contenuti (display), di comunicazione seriale (RS485, CAN), di sviluppo, distribuzione e manutenzione di applicativi (Windows, Android, iOS);

programmatore, risorsa che sarà inserita nel reparto di Progettazione e sviluppo software e si occuperà di Sinottici SCADA e di Firmware in C/C++;

junior software developer, con un forte interesse per l’ambito della tecnologia e in possesso diploma o laurea nel settore informatico ed ha maturato una breve esperienza nel ruolo. Si offre contratto in somministrazione full time, con possibilità di stabilizzazione in azienda.

Maggiori informazioni sui singoli profili e sulle modalità di candidatura sono pubblicate sul portale di QuoJobis.