Fotovoltaico: aumentano impianti e autoconsumi

I dati del report GSE mostrano un netto incremento degli impianti fotovoltaici sul territorio nazionale, anche di autoconsumo.

Gli impianti fotovoltaici installati in Italia al 30 settembre 2023 superano quota 1,5 milioni, mostrando un aumento del 23% rispetto alla fine del 2022.

Reddito energetico: in vigore il nuovo bonus fotovoltaico 15 Novembre 2023

È quanto sottolinea il GSE nel report relativo all’andamento del settore, pubblicato con cadenza trimestrale, che evidenza la crescita sostenuta del comparto in linea con quanto segnalato nei mesi precedenti.

Stando ai dati, infatti, nei primi 9 mesi del 2023 sono stati installati oltre 280.000 impianti fotovoltaici in Italia, per una potenza complessiva pari a circa 3,5 GW, mentre la capacità complessiva installata al 30 settembre è pari a 28,6 GW, in aumento del 14% circa rispetto alla fine dell’anno scorso.

Il trend positivo riguarda la maggior parte delle regioni e delle classi dimensionali degli impianti, sebbene le province con le performance migliori siano Ragusa, Agrigento e Sud Sardegna.

Per quanto riguarda gli autoconsumi, quelli rilevati tra gennaio e settembre ammontano a 6,1 TWh, anche in questo in aumento del 17% rispetto ai primi nove mesi del 2022.