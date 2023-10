Energia: nuovi incentivi Rinnovabili 2024 e proroga Mercato Tutelato

Anticipazioni sui nuovi incentivi di Governo in materia di energia e produzione da fonti rinnovabili, verso il rinvio del passaggio al Mercato Libero.

Quali misure di Governo sono in arrivo in materia di energia e incentivi alle Rinnovabili? A fare luce sulle novità è il Documento Programmatico di Bilancio (DPB) per il 2024 inviato alla Commissione Europea e al Parlamento italiano, per illustrare misure e strategie di politica economica per il prossimo triennio.

Il testo del DPB, che anticipa anche le iniziative inserite nella Legge di Bilancio, fa riferimento ad alcune riforme allo studio del Governo per quanto riguarda sia le iniziative già programmate sia i progetti in fase di valutazione, tra cui le novità previste dal nuovo Decreto Energia.

Nuovi incentivi alle Rinnovabili

Decreto Energia: in arrivo incentivi Rinnovabili CER 15 Settembre 2023 Per quanto concerne gli incentivi destinati al fotovoltaico residenziale o in generale agli impianti domestici, al momento non sono previste novità concrete sebbene si indichino futuri meccanismi di esenzione o agevolazione per incentivare la produzione di energia da biomasse o altre risorse rinnovabili, peraltro attesi nel Decreto Energia atteso in Consiglio dei Ministri il 23 ottobre 2023.

Il DPB, inoltre, conferma il Testo unico FER per autorizzare gli impianti energetici alimentati a fonti rinnovabili, una riforma che sarà attuata ma che attualmente è ancora in fase di studio.

Incentivi Rinnovabili: novità per il Fotovoltaico? 27 Settembre 2023 Il Documento fa riferimento anche ad altri provvedimenti che potrebbero essere previsti nell’ambito di prossime riforme in tema di energie rinnovabili ed efficienza energetica.

Tra queste, le norme sulla riduzione dei costi di connessione degli impianti per la produzione di biometano, ma anche la mitigazione del rischio finanziario associato ai contratti Power Purchase Agreements (PPA) da fonti rinnovabili.

Decreto Energia in CdM: rinvio del passaggio al Mercato lIbero

Nello schema di decreto Energia in calendario nel Consiglio dei Ministri delle 15.30 del 23 ottobre c’è anche l’atteso rinvio per il passaggio obbligatorio dal Mercato Tutelato a quello Libero per gli utenti che ancora pagano in bolletta la tariffa stabilita dall’ARERA.

Lo stop era previsto il 10 gennaio 2024. Il rinvio dovrebbe essere pari ad almeno sei mesi.