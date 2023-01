Bando CER: Comunità Energetiche Rinnovabili in Lazio

Incentivi Rinnovabili: bando Regione Lazio per gli studi di fattibilità finalizzati alla realizzazione delle Comunità Energetiche Rinnovabili (CER).

La Regione Lazio ha stanziato un milione di euro per finanziare gli studi di fattibilità tecnico-economica finalizzati alla realizzazione delle CER, le Comunità Energetiche Rinnovabili che sono destinatarie del nuovo bando regionale.

L’iniziativa, che sarà seguita dal lancio del bando regionale da 20 milioni complessivi per finanziare gli impianti delle CER, rappresenta un passo in avanti verso lo sviluppo delle Comunità Energetiche Rinnovabili e si inserisce nell’ambito degli indirizzi di politica energetica della programmazione unitaria 2021 – 2027, del Piano Energetico Regionale – PER e del Piano per la Transizione Ecologica (PTE).

È possibile presentare le domande di accesso alle risorse regionali dal 9 gennaio al 21 febbraio 2023, richiedendo il sostegno che varia da un minimo di 6mila a un massimo di 13mila euro.

Attraverso le Comunità Energetiche Rinnovabili come Regione Lazio intendiamo sostenere la produzione di energia da fonti rinnovabili e l’autoconsumo collettivo mediante un modello basato sulla condivisione e su un sistema di scambio locale, favorendo la gestione congiunta, la riduzione della dipendenza energetica dal sistema elettrico nazionale da fonti fossili e, più in generale, un nuovo modello di sviluppo sostenibile – ha spiegato Roberta Lombardi, assessora regionale alla Transizione Ecologica e Trasformazione Digitale.

La domanda va presentata online dal Soggetto Promotore, quindi dal Rappresentante legale della CER, utilizzando la piattaforma GeCoWEB Plus.