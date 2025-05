Bonus Elettrodomestici 200 euro: in vigore le regole 2025

Cosa cambia per il Bonus Elettrodomestici con il Decreto Bollette pubblicato in GU: meno vincoli ma obbligo di smaltimento dell’usato.

La Legge di Bilancio 2025 ha introdotto il Bonus Elettrodomestici per l’anno in corso, con l’obiettivo di incentivare la sostituzione dei vecchi apparecchi con altri caratterizzati da maggiore efficienza energetica. A modificarne le regole, tuttavia, è stata la Legge 60/2025 di conversione del DL n. 19/2025 (il Decreto Bollette) pubblicata nei giorni scorsi in Gazzetta Ufficiale.

Bonus Elettrodomestici come sconto all'acquisto 25 Marzo 2025 Il bonus, valido per il 2025, prevede la concessione di un contributo, prevedibilmente in forma di sconto all’acquisto, non superiore al 30% del prezzo di acquisto di un nuovo elettrodomestico. Sarà un apposito decreto interministeriale a individuare gli elettrodomestici a elevata efficienza energetica ammissibili all’incentivo e a stabilire le modalità e i termini per ottenere il contributo previsto.

L’importo massimo concesso per il Bonus Elettrodomestici (di cui all’articolo 1, c. 3-bis della Legge 60/2025 e ai commi 107 e 109 dell’art. 1 della legge 207/2024) è invece già noto e varia in base all’ISEE:

fino a 200 euro per ciascun elettrodomestico ai nuclei familiari con ISEE inferiore a 25.000 euro;

per ciascun elettrodomestico ai nuclei familiari con ISEE inferiore a 25.000 euro; fino a 100 euro in tutti gli altri casi.

Secondo quanto disposto dal Decreto Bollette, inoltre, non è più necessario che il nuovo elettrodomestico acquistato (e prodotto nel territorio dell’Unione Europea) sia di classe di efficienza energetica uguale o maggiore alla classe B. Tuttavia è obbligatorio lo smaltimento dell’elettrodomestico di classe inferiore rispetto a quello acquistato, ossia procedere con la sua rottamazione.

È stato infine stabilito che, per accedere al Bonus Elettrodomestici, si dovrà utilizzare un’apposita piattaforma informatica gestita da PagoPA.