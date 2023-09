Decreto Sud e nuovi aiuti: guida in pillole

Decreto Sud del Governo Meloni per favorire la crescita e il consolidamento economico delle aree del Mezzogiorno: ecco tutte le misure e gli incentivi previsti.

Favorire il rilancio economico del Mezzogiorno d’Italia, varando specifiche misure mirate alla crescita e al consolidamento delle aree del Sud al fine di renderle più idonee per lo sviluppo e per la crescita del sistema produttivo: è questo l’obiettivo finale del Decreto Sud approvato dal Governo Meloni nel corso del CdM del 7 settembre 2023.

ZES unica per tutto il Sud dal 2024: ecco i nuovi incentivi 11 Settembre 2023 Attraverso una serie di disposizioni urgenti in materia di politiche di coesione e per il rilancio dell’economia del Mezzogiorno, infatti, il Governo ha istituito la nuova ZES Unica a partite dal 1° gennaio 2024, attivando anche ulteriori provvedimenti sempre rivolti allo sviluppo del Mezzogiorno.

Ecco una breve sintesi delle misure approvate dall’Esecutivo.

Zona Economica Speciale per il Mezzogiorno da gennaio 2024, ossia la ZES Unica che comprende Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, Molise, Puglia, Sicilia, Sardegna: sia le aziende già operative sia le attività che si insedieranno potranno beneficiare di numerosi vantaggi, tra cui il riconoscimento di un credito d’imposta fino al 2026 per l’acquisizione di beni strumentali nuovi;

Il provvedimento dovrebbe prevedere anche il potenziamento degli Enti locali e del Dipartimento per le politiche di coesione della Presidenza del Consiglio dei ministri, con l’assunzione di oltre 2mila nuove unità di personale a tempo indeterminato come funzionari.