Social Bonus: domande entro il 15 settembre

È attiva la piattaforma per la presentazione delle istanze relative al Social Bonus: la finestra per l’invio delle istanze si chiude il 15 settembre.

Attiva la piattaforma per la presentazione delle istanze relative al Social Bonus, il credito d’imposta sulle erogazioni liberali in denaro a favore di coloro che effettuano donazioni agli Enti del Terzo Settore.

La prossima finestra utile per l’invio dei progetti da finanziare attraverso la misura del Social Bonus si chiuderà il 15 settembre e consentirà agli istanti di inoltrare la richiesta di accesso al beneficio compilando il form e allegando la modulistica necessaria.

L’agevolazione – introdotta dall’articolo 81 del Codice del Terzo Settore e regolamentata dagli articoli 8 comma 3, e 10 comma 2, del decreto interministeriale n. 89/2022 – prevede infatti tre diverse scadenze per l’invio delle istanze, rispettivamente il 15 gennaio, 15 maggio e 15 settembre di ciascun anno.

Il Social Bonus consiste nella concessione di un credito d’imposta pari al 65% delle erogazioni liberali in denaro effettuate da persone fisiche e del 50% se effettuate da Enti o società, in favore degli Enti del Terzo Settore che hanno presentato al Ministero del Lavoro un progetto per sostenere il recupero degli immobili pubblici inutilizzati e dei beni mobili e immobili confiscati alla criminalità organizzata, che siano utilizzati unicamente per lo svolgimento di attività non commerciali.

Per approfondimenti sulla domanda è disponibile una sezione dedicata sul sito Ministero Lavoro, mentre tramite la piattaforma telematica realizzata allo scopo, è possibile compilare e inoltrare la richiesta.