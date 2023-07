Social Bonus per il Terzo Settore: scadenze e moduli online

Bonus Trasporti pubblici 2023 da 60 euro per redditi fino a 20mila euro: domanda online per l’abbonamento scontato ma i rimborsi alle tpl tardano.

Carta “Dedicata a te” per il risparmio solidale: 382 euro in generi alimentari e sconti, dai Comuni tramite social card di Poste alle liste di beneficiari.

Bonus Crediti Energia in compensazione: i codici tributo Come utilizzare in compensazione nel modello F24 i crediti energetici acquisiti per il secondo trimestre 2023: i codici tributo per i cessionari.

Bonus Contributo Enti locali per Energia e Gas: online la ripartizione fondi In Gazzetta Ufficiale il decreto che ripartisce i fondi agli Enti locali per garantire la continuità dei servizi di ’energia elettrica e gas.

Bonus Bonus Psicologo: nuovi importi, prenotazioni e scadenze Bonus Psicologico: proroga dei termini per gli alluvionati, aggiornamento graduatoria, importi e istruzioni per il contributo in attesa dell’edizione 2023.

Bonus Bonus barriere, bagno e infissi con sconto in fattura Bonus casa: detrazione 2023 per eliminazione di barriere architettoniche, anche per bagno e infissi anche senza disabili o anziani e con sconto in fattura.