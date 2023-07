Finanza.tech e il digital factoring che fa risparmiare tempo e fatica

Digitalizzazione, velocità e competenza: le caratteristiche del Factoring digitale di Finanza.tech.

La crescita e la prosperità di un’azienda dipendono molto anche dalla gestione delle attività finanziarie: il poter contare su una certa liquidità, per un’impresa, è fondamentale per cogliere tutte le opportunità del mercato e affrontare spese e investimenti.

Una delle fonti di finanziamento alternative più utilizzate in questi ultimi anni è stato il factoring, che consente a un’azienda di cedere a una banca o altro istituto creditizio un credito verso un cliente (che solitamente pagano a 60, 90 o più giorni), ottenendo in cambio un anticipo del credito futuro e trasferendo – in alcune tipologie – anche i rischi e gli oneri connessi con la riscossione dello stesso.

Il factoring non è un prodotto esclusivo di Finanza.tech, ma è ampiamente diffuso nel panorama creditizio italiano e internazionale. La volontà di Finanza.tech è stata dunque quella di semplificare e digitalizzare un prodotto esistente, rendendolo così fruibile ad una platea ancora più ampia di imprese, dando così il via al servizio che possiamo chiamare “Digital Factoring”, strumento che oggi viene sempre di più utilizzato.

Caratteristiche salienti del digital factoring

Le caratteristiche più evidenti del digital factoring che il team di Finanza.tech mette a disposizione dei suoi clienti sono i tempi rapidi della procedura, garantiti dalla rapidità dei processi interni e dalle solide relazioni con i factor con cui collaborano. Quando un cliente ne fa richiesta, gli analisti devono solo eseguire una rapida valutazione del merito creditizio dell’impresa, elaborata in pochi minuti dalla piattaforma e un’analisi dei crediti oggetto di cessione per poter mettere in contatto il cliente con il factor considerato più adatto per l’operazione e farlo procedere con lo smobilizzo e l’erogazione del finanziamento nel giro di qualche giorno.

Essendo il tempo la risorsa più importante, grazie al lavoro di Finanza.tech, l’operazione risulta molto vantaggiosa: avere disponibilità di denaro in pochi giorni, invece di dover attendere i tempi dei propri creditori, costituisce un’opportunità inestimabile per gli imprenditori.

Inoltre, è possibile elaborare tutto questo processo anche su una singola fattura, massimizzando così la flessibilità per i clienti. Le aziende che si rivolgono a Finanza.tech possono infatti gestire al meglio i propri flussi di cassa, selezionando per quali fatture farsi anticipare il pagamento da un factor e per quali invece attendere il pagamento a scadenza direttamente dal proprio cliente.

Finanza.tech svolge dunque un fondamentale ruolo di consulente per le varie parti coinvolte: per l’impresa (cedente), a cui, dopo un’attenta analisi della posizione commerciale, suggerisce la corretta gestione dei propri crediti e flussi di cassa e per cui seleziona un factor adatto per ogni operazione; per il factor, al quale segnala opportunità di business, avendo già precedentemente valutato l’azienda cedente e il suo merito creditizio e avendo preparato tutta la documentazione utile per procedere in tempi rapidi con l’erogazione del pagamento.

Il digital factoring è quindi una fonte alternativa di liquidità per le imprese, facile da cogliere e alla portata di tutti. Le imprese, in pochi semplici click, possono operare tramite una piattaforma digitale specializzata, sulla quale l’imprenditore può decidere, in base alle proprie esigenze, quali fatture smobilizzare e quali no. Gli investitori acquistano le fatture e le imprese, in tempi brevi, ricevono un importo generalmente pari al 90% del valore nominale del credito. Solo al saldo della fattura, la piattaforma ne incassa il controvalore e versa il saldo tra il 7% e il 9% del valore della fattura del cedente.

Requisiti di accesso al Digital Factoring di Finanza.tech

Tra i requisiti richiesti per accedere al servizio di Digital Factoring:

turn over annuale di crediti commerciali di almeno 800.000 euro, anche cumulati

importo minimo delle fatture di 5.000 euro

scadenza delle fatture tra i 45 e i 180 giorni.

In un momento in cui le imprese e l’economia italiana stanno ripartendo con il piede giusto desideriamo invitare gli imprenditori a valutare il servizio del Digital Factoring, per riuscire a cogliere tutte le opportunità che si presentano quotidianamente sempre in maniera preparata.

E’ possibile provare il servizio di factoring digitale gratuitamente sul sito di Finanza.tech.

Per maggiori informazioni, contatta gli analisti al numero +39 02 87167578 o scrivi a info@finanza.tech.