Bando Nuova impresa: contributi alle MPMI lombarde

Contributi a fondo fino a 10mila euro perduto a favore degli operatori del settore discoteche e sale da ballo con calo di fatturato per la pandemia.

Sono aperte le iscrizioni al workshop internazionale Buy Veneto in programma in modalità virtuale dal 4 al 7 ottobre.

Primo report italiano sui Family Office che gestiscono il patrimonio di famiglie imprenditoriali e il passaggio generazionale in azienda: mercato e trend.

Contributo addizionale fino a 4680 euro a titolari di Reddito di Cittadinanza per l’autoimprenditorialità: modello e istruzioni INPS per le domande.

Adecco Open Day: 8mila opportunità di lavoro in tutta Italia

Open Day Adecco presso le filiali locali, per mettere in contatto i candidati con gli esperti del recruiting e far conoscere gli annunci di lavoro di zona.