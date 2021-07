Bonus sanificazione: online il modello di domanda

Credito d’imposta Sanificazione e DPI: pronto il modello per la comunicazione, trasmissione dal 4 ottobre per il bonus al 30% fino a 60mila euro.

Sanificazione, tamponi e DPI, bonus fino a 60mila euro 26 Maggio 2021 Pronto il modello di domanda per il credito d’imposta sulle spese di sanificazione, DPI e strumenti di di lavoro sostenute nei mesi di giugno, luglio e agosto 2021. Il provvedimento dell’Agenzia delle Entrate del 15 luglio lo riporta assieme alle istruzioni per la compilazione, alle specifiche tecniche per la trasmissione e all’individuazione del bonus fruibile. Il modello “Comunicazione delle spese per la sanificazione e l’acquisto dei dispositivi di protezione” deve infatti essere utilizzato per comunicare l’ammontare delle spese sostenute, al fine di consentire l’individuazione della quota fruibile, in proporzione alle risorse disponibili.

Il bonus nel Sostegni bis

Il decreto Sostegni-bis (articolo 32 del Dl n. 73/2021) ripropone il bonus introdotto dal Dl Rilancio. Il credito d’imposta al 30% fino a 60mila euro per ciascun beneficiario. Possono accedere operatori economici, enti non commerciali (compresi enti del terzo settore e religiosi civilmente riconosciuti) e strutture ricettive extra-alberghiere a carattere non imprenditoriale.

Dal 4 ottobre al 4 novembre 2021 i beneficiari o loro intermediari dovranno trasmettere online all’Agenzia il modello, disponibile nell’area riservata del sito.

Un successivo provvedimento, entro il 12 novembre 2021 (scadenza per l’invio dei modelli), indicherà gli importi spettanti in base alle richieste pervenute e ai fondi a disposizione. Tale credito d’imposta potrà poi essere utilizzato nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo d’imposta di sostenimento della spesa in compensazione tramite F24.