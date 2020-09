Rinnovabili: crowdfunding per le PMI innovative

Enel X e October per lo sviluppo di progetti delle PMI innovative legati sulle energie rinnovabili: finanziamenti online via digital lending.

Energia green e risparmio energetico: l'opinione degli italiani 14 Agosto 2020 Sviluppare progetti innovativi legati alle energie rinnovabili accedendo a condizioni agevolate di finanziamento online: le PMI potranno raggiungere questo obiettivo grazie alla partnership tra Enel X, la business line globale del Gruppo Enel dedicata ai prodotti innovativi e soluzioni digitali e October, la piattaforma di finanziamento online alle imprese leader in Europa continentale.

Attraverso l’accordo, le aziende clienti di Enel X avranno accesso ai servizi della piattaforma fintech, raccogliendo fondi da prestatori privati e investitori istituzionali interessati a sostenere progetti di produzione di energia da fonti rinnovabili e di efficientamento energetico (installazione di impianti fotovoltaici, solari termici, caldaie e climatizzatori).

Grazie alla partnership con October innoviamo implementando le soluzioni finanziarie di crowdfunding per le piccole e medie imprese italiane", ha spiegato Marco Gazzino, responsabile Innovability di Enel X. "Questo sistema partecipato di raccolta fondi permette ai nostri clienti di proporre progetti legati alla sostenibilità e allo sviluppo delle rinnovabili, e ai piccoli investitori di partecipare alla transizione energetica attraverso uno strumento semplice e veloce.

Sarà October a valutare le richieste delle aziende clienti di Enel X in base al merito del rischio di credito, che potranno essere finanziate dalla community dei prestatori October. In poco tempo sarà possibile ricevere un'offerta di finanziamento con la durata e l'importo della rata grazie alla completa automazione del processo di analisi delle richieste.

Ci fa molto piacere che una realtà di primo piano come Enel X si stia mobilitando per far conoscere alle aziende proprie clienti le nuove opportunità di finanziamento digitale – afferma Sergio Zocchi, amministratore delegato di October Italia. – Si amplia così la platea di soggetti che vanno ad alimentare un sistema virtuoso che, nei fatti, ha già aiutato molte aziende a diversificare le proprie fonti di finanziamento.

Il Digital Lending può rappresentare senz’altro un valido strumento per agevolare in tempi rapidi la ripresa economica.