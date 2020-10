Data Matching semplice e smart con Piteco

Piteco IDM è la soluzione innovativa di Intelligent Data Matching per semplificare l’analisi e la riconciliazione delle informazioni aziendali: funzioni, vantaggi e applicazioni.

La riconciliazione dei dati rappresenta un fattore determinante per il successo di un’azienda, indipendentemente dal settore di business in cui opera. Mai come oggi, infatti, è diventato fondamentale poter contare su una soluzione di Data Matching efficace e performante, una risorsa in grado di garantire la continuità del lavoro e dei processi aziendali anche in caso di interruzioni impreviste.

Sono stati proprio i mesi caratterizzati dal lockdown e dalla chiusura delle attività a far maturare nelle imprese una nuova consapevolezza: affidarsi a un partner affidabile per favorire una gestione snella e automatizzata delle procedure di analisi e riconciliazione dei dati può fare realmente la differenza, evitando significativi interventi manuali e garantendo l’integrità delle informazioni in modo tempestivo, semplificato e sicuro.

Un’opportunità che consente alle aziende di dirottare la forza lavoro verso attività meno ripetitive, permettendo un significativo recupero di efficienza gestionale e riducendo i costi di gestione.

Piteco IDM – Intelligent Data Matching

Piteco, software house specializzata nelle soluzioni gestionali per la tesoreria aziendale e la pianificazione finanziaria, mette a disposizione un nuovo tool innovativo ideato per semplificare l’analisi, la normalizzazione e il matching di dati complessi ed eterogenei provenienti dalle diverse Business Unit, validandoli per il loro successivo utilizzo all’interno dei sistemi gestionali.

IDM – Intelligent Data Matching è infatti la nuova suite Piteco applicabile in ogni settore di business e area aziendale in cui devono essere abbinati grandi quantitativi di dati destrutturati. Utilizzando tecniche di Cognitive Computing, Semantic Analisys e Machine Learning, la piattaforma effettua routine di autoapprendimento e robotizzazione consentendo una elevata automazione dei processi di riconciliazione, apportando benefici in termini di efficienza e ottimizzazione.

IDM si caratterizza per una struttura modulare che consente di implementare soluzioni verticali per il matching di dati eterogenei, avviando le attività di riconciliazione e cash collection in modo efficace e beneficiando di un reporting preciso a supporto delle decisioni. Collocandosi tra due o più sistemi conferenti, è in grado di ricevere le informazioni, riconoscerle e renderle omogenee attraverso sofisticate attività di semantic analisys eseguite su campi destrutturati e procedure di trasformazione e normalizzazione.

La piattaforma IDM, inoltre, ha un’integrazione e un dialogo privilegiati con Piteco Evo – il software gestionale per la tesoreria aziendale ideato da Piteco -, rendendo possibile la gestione dei processi legati al Data Matching e alla Cash Collection in modo integrato, fornendo risposte simultanee e organiche alle divisioni Treasury e Credit.

Ambiti di applicazione

IDM, compatibile con ogni ambiente tecnologico e ogni dimensione aziendale, vanta diversi ambiti di applicazione grazie alla capacità di supportare processi di matching di dati eterogenei in settori di business e aree aziendali differenti, con risultati eccellenti e best practice replicabili:

società del settore alimentare e dei beni di largo consumo , dove IDM può riconciliare i mandati di pagamento cumulativi provenienti dalla GDO con i relativi bonifici;

, dove IDM può riconciliare i mandati di pagamento cumulativi provenienti dalla GDO con i relativi bonifici; aziende del comparto bancario e parabancario , ottimizziamo la riconciliazione degli incassi delle rate per le pratiche di credito al consumo, cessione del quinto, contratti di leasing e factoring;

, ottimizziamo la riconciliazione degli incassi delle rate per le pratiche di credito al consumo, cessione del quinto, contratti di leasing e factoring; compagnie assicurative , grazie all’automatizzazione della registrazione delle comunicazioni d’incasso e degli estratti conto provenienti dai broker. A livello direzionale, inoltre, la piattaforma fornisce il supporto alla contabilizzazione degli incassi delle polizze dirette e online, con integrazione automatica verso il sistema amministrativo;

, grazie all’automatizzazione della registrazione delle comunicazioni d’incasso e degli estratti conto provenienti dai broker. A livello direzionale, inoltre, la piattaforma fornisce il supporto alla contabilizzazione degli incassi delle polizze dirette e online, con integrazione automatica verso il sistema amministrativo; aziende del settore utilities , per le quali è stata sviluppata una soluzione standard dotata di funzionalità specifiche, in grado di riconciliare in automatico incassi, preventivi di allaccio, piani di rientro e comunicazioni d’incasso tenendo conto delle singole caratteristiche legate allo schema organizzativo, alla composizione della clientela e ai sistemi di fatturazione;

, per le quali è stata sviluppata una soluzione standard dotata di funzionalità specifiche, in grado di riconciliare in automatico incassi, preventivi di allaccio, piani di rientro e comunicazioni d’incasso tenendo conto delle singole caratteristiche legate allo schema organizzativo, alla composizione della clientela e ai sistemi di fatturazione; settore e-Commerce, dove IDM riconcilia i dati di front & back end e gli ordini online con le varie forme di incasso, fornendo un valido supporto nella riduzione dei tempi di registrazione nell’ambito dei processi order to cash.

Per conoscere nel dettaglio IDM – Intelligent Data Matching visitare il portale ufficiale Piteco.