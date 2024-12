Documenti digitali: sicurezza e sostenibilità. Un binomio per il futuro delle imprese

Un esempio concreto di tecnologia al servizio della digitalizzazione è Kyocera Cloud Information Manager (KCIM), la piattaforma cloud di Kyocera Document Solutions.

La crescente attenzione alla sostenibilità sta ridefinendo ormai da qualche anno le priorità aziendali, spingendo le imprese a intervenire in aree strategiche per ridurre il proprio impatto ambientale e sociale. Tra queste la gestione dei documenti rappresenta senza dubbio un ambito cruciale, dove l’adozione di soluzioni digitali può trasformare radicalmente il modo in cui le aziende operano, migliorando l’efficienza grazie alla possibilità di archiviare, cercare e condividere informazioni in modo rapido e sicuro. Inoltre, l’utilizzo di tecnologie sostenibili riduce l’impronta di carbonio, generando benefici sia ambientali che economici.

Non si tratta di un tema riservato esclusivamente alle grandi aziende. Anche le piccole e medie imprese, che costituiscono il cuore del tessuto produttivo italiano, possono beneficiare enormemente della trasformazione digitale. Recenti studi hanno evidenziato come oltre tre quarti delle PMI potrebbero ottenere vantaggi significativi dall’implementazione di tecnologie digitali, ottimizzando i processi operativi e migliorando la competitività. Questo è particolarmente vero in un contesto in cui il lavoro ibrido, combinando presenza fisica e operatività da remoto, ha offerto nuove opportunità per ridefinire l’organizzazione aziendale.

Vantaggi oltre il profitto: efficienza, ROI e sostenibilità

Quando si pensa alla digitalizzazione il primo pensiero va spesso al miglioramento degli obiettivi aziendali, reso possibile da una maggiore flessibilità organizzativa, come lo smart working. I benefici, però, vanno ben oltre. Le aziende che intraprendono questo percorso non solo possono incrementare la propria efficienza e produttività, ma sono in grado di ridurre drasticamente il proprio impatto ambientale e, allo stesso tempo, godere di un significativo ritorno sugli investimenti, un aspetto essenziale per mantenere la competitività in mercati sempre più esigenti.

Adottare tecnologie digitali contribuisce anche a rafforzare l’immagine aziendale, dimostrando un impegno concreto verso la sostenibilità e valori etici condivisi. Documenti amministrativi, contratti e policy possono essere gestiti interamente in formato digitale, riducendo l’uso di carta, ottimizzando l’archiviazione e minimizzando gli spostamenti necessari per la gestione fisica dei file.

Le sfide della trasformazione digitale

Nonostante gli evidenti vantaggi, il percorso verso la digitalizzazione non è privo di ostacoli e tra le difficoltà principali, soprattutto per le piccole e medie aziende, emergono le resistenze culturali e operative, soprattutto tra i dipendenti meno inclini a modificare le proprie abitudini lavorative. La trasformazione dei processi, spesso percepita come complessa, richiede un approccio strategico che tenga conto delle esigenze specifiche di ciascuna azienda.

Un altro fattore critico è rappresentato dalla scelta delle tecnologie. Le soluzioni adottate devono essere intuitive e scalabili, capaci di garantire un’integrazione senza difficoltà nei flussi di lavoro esistenti. È fondamentale, quindi, affidarsi a partner tecnologici capaci di offrire consulenze personalizzate e di formulare proposte in linea con i differenti obiettivi aziendali e le capacità di spesa.

Oltre ai vantaggi operativi, la digitalizzazione rappresenta anche una scelta ecologicamente responsabile. La riduzione del consumo di carta, ad esempio, contribuisce direttamente alla salvaguardia degli ecosistemi forestali, evitando il taglio di alberi per la produzione di cellulosa. Questo si traduce in una diminuzione delle emissioni di gas serra associate ai processi di produzione, trasporto e smaltimento della carta.

Eliminando l’esigenza di archivi fisici, le aziende non solo risparmiano spazio, ma riducono anche il consumo energetico e le emissioni associate all’uso di dispositivi come stampanti e scanner, favorendo una gestione più sostenibile delle risorse. La digitalizzazione, dunque, non rappresenta solo un vantaggio in termini di efficienza, ma anche un contributo concreto agli obiettivi di sostenibilità aziendale.

Kyocera Cloud Information Manager: una soluzione innovativa

Un esempio concreto di tecnologia al servizio della digitalizzazione è Kyocera Cloud Information Manager (KCIM), la piattaforma cloud di Kyocera Document Solutions, azienda giapponese specializzata in soluzioni documentali, che permette alle aziende di gestire i propri documenti in maniera sicura ed efficiente. Grazie alla sua architettura basata sul cloud, KCIM elimina la necessità di installazioni locali, offrendo un accesso rapido e sicuro ai file da qualsiasi dispositivo connesso a Internet.

Le sue funzionalità avanzate come l’indicizzazione automatica e la ricerca intelligente semplificano l’organizzazione dei documenti, rendendo il lavoro quotidiano più fluido e riducendo al contempo i costi operativi. La crittografia dei dati e i sistemi di controllo degli accessi, inoltre, garantiscono un elevato livello di sicurezza, essenziale per proteggere le informazioni sensibili.

Kyocera Cloud Information Manager è particolarmente adatto alle esigenze di un ambiente lavorativo ibrido, dove la mobilità e l’accessibilità sono elementi chiave. Grazie alla possibilità di utilizzare applicazioni mobile, i dipendenti possono acquisire e caricare documenti direttamente dal proprio smartphone, mantenendo una produttività costante anche al di fuori degli uffici tradizionali.