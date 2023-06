Assolombarda supporta le aziende del territorio con servizi di cybersecurity dedicati, per proteggersi dalle minacce di attacchi informatici.

Assolombarda, associazione attiva a tutela degli interessi delle imprese del territorio di Milano, Monza Brianza, Lodi e Pavia, offre supporto attraverso i suoi servizi in vari ambiti, dall’innovazione, alla qualità, alla cybersecurity.

In quest’ultimo campo, come leggiamo in un articolo pubblicato su Wallstreetitalia, Assolombarda si presenta come un valido alleato per tutte le imprese che vogliono proteggere la propria infrastruttura informatica e i dati sensibili, grazie ad una serie di servizi specifici di Cybersecurity, come Bussola 4.0 o il Desk Cyber Security.

In materia di cybersecurity, Assolombarda supporta le aziende nella protezione del proprio patrimonio digitale

Sempre più negli ultimi anni, la digitalizzazione delle imprese ha reso la cybersecurity una questione fondamentale per la sopravvivenza delle aziende, che devono fare i conti con l’aumento della criminalità e delle minacce informatiche.

Tema centrale, sottolineato da Alessandro Scarabelli, Direttore Generale di Assolombarda:

“La tutela della continuità dei processi aziendali, la sicurezza dei dati e il contrasto ai crimini informatici continuano a essere una delle priorità di Assolombarda, in un’ottica di sempre più stretta collaborazione con la pubblica autorità e in supporto alla rete nazionale per la Sicurezza informatica. Negli ultimi anni – prosegue Scarabelli – gli attacchi informatici perpetrati a danno delle aziende registrano un preoccupante e significativo aumento, sia per ciò che riguarda il numero che la gravità. Nel 2022 sono stati 2.185 gli eventi di sicurezza informatica che hanno visto coinvolte le aziende dei territori di Milano, Monza Brianza, Lodi e Pavia. Il nostro compito è quello di sensibilizzare e supportare le nostre aziende nella messa in sicurezza del loro patrimonio digitale, con un impegno costante. Mi fa piacere, però, ricordare che, tra le nostre imprese, la sensibilità su questo tema, non solo di quelle che per loro natura risultano essere più digitali, è sempre più molto elevata”.

Con Bussola 4.0 Assolombarda accompagna le PMI nel percorso di transizione digitale

Tra i servizi offerti da Assolombarda vi è Bussola 4.0, una piattaforma a disposizione delle imprese che vogliono avvicinarsi alle tematiche legate all’utilizzo delle tecnologie nell’ambito di Industria 4.0, tra cui anche la cybersecurity. Si tratta di un percorso virtuale e dinamico che guida l’utente a comprendere le opportunità legate all’implementazione delle tecnologie e ad attuare un possibile processo di innovazione.

Nelle diverse sezioni di Bussola 4.0 sono presenti diversi contenuti prodotti da Assolombarda, tra cui documenti, schede informative, webinar e video pillole, presentati seguendo un filo logico che conduce l’utente a mettere a fuoco e ad approfondire gli argomenti di interesse partendo dai bisogni e dagli interessi delle imprese.

Desk Cyber Security strumento di Assolombarda per la prevenzione e gestione dei rischi informatici

Sempre in ambito cybersecurity, Assolombarda gioca un ruolo fondamentale nella diffusione di best practices per sensibilizzare le imprese sui rischi del cybercrime. Il Desk Cyber Security di Assolombarda è un servizio di consulenza e supporto alle imprese che vogliono proteggere la propria infrastruttura informatica. Grazie alla collaborazione con istituzioni – per esempio con Polizia Postale – e importanti partner, il Desk Cyber Security offre servizi di sicurezza informatica su misura, dallo sviluppo e gestione di sistemi di protezione per reti e dati, all’assistenza tecnica per la gestione degli incidenti di sicurezza informatica.

Uno di questi servizi è la piattaforma Cyber Security Alliance, attraverso cui vengono condivise le informazioni tecniche sugli attacchi, insieme alle relative patch di sicurezza e alle ultime novità normative sul tema provenienti direttamente dalla Polizia Postale e dal Computer Security Incident Response Team – Italia, allo scopo di prevenzione. Sempre in fase di prevenzione, Assolombarda offre anche i Cyber Security Check di primo e secondo livello, degli assesment attraverso cui si fornisce all’azienda un primo quadro in tema di sicurezza delle informazioni, permettendo di valutarne standard di sicurezza ed esposizione attraverso una serie di domande. Tale fotografia sarà la base per un’assistenza individuale.

fase di attacco informatico, invece, grazie al Protocollo d’Intesa con la Polizia Postale, verrà fornito alle imprese supporto in caso sia necessario segnalare alle autorità i dettagli degli attacchi (contribuendo anche alla loro mappatura), tramite un canale diretto con la pubblica sicurezza.

Cyber Security Tips e Cyber News, per le aziende che vogliono più conoscenza sulla cybersecurity

Proteggersi in ambito cybersecurity vuol dire anche innalzare il livello di conoscenza del fenomeno. In questo senso, Assolombarda opera a favore delle aziende del territorio, con lo scopo di aumentare tra gli imprenditori la consapevolezza del rischio cyber, migliorare la protezione delle infrastrutture informatiche attraverso standard condivisi e investire nella formazione del personale delle aziende. Da questa esigenza sono nate le Cyber Security Tips e le Cyber News.

Con le Cyber Security Tips Assolombarda mette a disposizione delle aziende approfondimenti sintetici sul tema, diffusi una volta al mese. Le Cyber Security News, invece, sono approfondimenti semestrali che esaminano gli eventi e gli attacchi in ambito cybersecurity sul territorio lombardo. Le pubblicazioni, realizzate grazie ad una partnership con Exprivia, sono l’occasione per avere una panoramica sullo stato del territorio in tema di sicurezza informatica.