Dotarsi di sistemi di stampa sicuri può fare la differenza per aziende alla ricerca della massima protezione di dati e documenti. Le soluzioni Kyocera proteggono dagli attacchi informatici e supportano la competitività delle aziende grazie al contenimento dei costi.

Il mondo del lavoro si è evoluto velocemente negli ultimi anni segnando una decisa accelerazione dell’utilizzo di modalità di lavoro ibrido e da remoto. Oggi le persone lavorano da più sedi, di conseguenza il numero di postazioni e device connessi a database condivisi è aumentato drasticamente. Questo espone maggiormente le aziende al rischio di attacchi informatici, che possono mettere in pericolo singoli dispositivi così come intere infrastrutture aziendali.

I cyberattacchi sono in continuo aumento, rendendo più pressante per le aziende la necessità di affidarsi a soluzioni innovative e affidabili in grado di proteggere documenti e dati. Secondo IDC, per la maggior parte delle organizzazioni non esiste la consapevolezza che la sicurezza informatica debba considerare anche i dispositivi di stampa e il livello di protezione dei documenti. Sono molti i responsabili IT e i Chief Information Security Officers (CISO) a ritenere – a loro rischio e pericolo – che i sistemi già predisposti in azienda proteggano anche i dispositivi periferici connessi.

Al contrario, con il personale diviso tra casa e ufficio è sempre più indispensabile avere a disposizione gli strumenti digitali che consentano di lavorare in completa sicurezza. Le aziende sono pertanto chiamate a dotarsi, all’interno del nuovo ambiente di lavoro ibrido, di tutte le tecnologie e servizi necessari per promuovere produttività, connettività e sicurezza.

Sistemi di stampa efficienti e sicuri

La transizione a un modello di lavoro ibrido ha fatto sì che la sicurezza dei dati passasse da un controllo centralizzato dell’azienda all’affidabilità delle connessioni Internet dei dipendenti.

Kyocera Document Solutions, leader globale nell’ambito delle soluzioni documentali per l’ufficio, propone sistemi di stampa smart volti a integrarsi con le infrastrutture aziendali e capaci di “dialogare” con i diversi device in maniera semplice ed efficace, fungendo da pilastri dell’infrastruttura di security. I sistemi multifunzione A3 TASKalfa 2554ci e TASKalfa 3554ci sono stati progettati proprio con la finalità di aumentare il livello di sicurezza globale, grazie a funzioni potenziate in aree come la gestione dei registri di sicurezza, i certificati di validità, i protocolli di comunicazione e la crittografia delle email.

Protezione a 360 gradi

Questi dispositivi sono stati pensati per garantire la protezione di device e dati attraverso:

Confidenzialità dei dati : le fonti di informazioni gestite dai sistemi multifunzione non devono essere divulgate a terzi.

: le fonti di informazioni gestite dai sistemi multifunzione non devono essere divulgate a terzi. Integrità dei dati : le risorse non devono essere alterate. Devono essere accurate e corrette.

: le risorse non devono essere alterate. Devono essere accurate e corrette. Disponibilità delle informazioni : le informazioni devono essere immediatamente accessibili pur mantenendo confidenzialità e integrità.

: le informazioni devono essere immediatamente accessibili pur mantenendo confidenzialità e integrità. Autenticità : la veridicità dell’autore o del proprietario delle risorse informative può essere verificata.

: la veridicità dell’autore o del proprietario delle risorse informative può essere verificata. Responsabilità : è possibile tenere traccia della cronologia delle operazioni degli utenti e del comportamento dell’MFP.

: è possibile tenere traccia della cronologia delle operazioni degli utenti e del comportamento dell’MFP. Non-repudiation : impedisce il rifiuto delle operazioni che non sono state eseguite dagli utenti del sistema multifunzione e dai responsabili.

: impedisce il rifiuto delle operazioni che non sono state eseguite dagli utenti del sistema multifunzione e dai responsabili. Affidabilità del dispositivo: il comportamento e il rendimento del multifunzione sono corretti, come previsto.

Attenzione al contenimento dei costi

Kyocera Document Solutions affianca le aziende nella missione volta ad aumentare la produttività e la competitività aziendale con una serie di servizi che vanno dalla realizzazione di postazioni di lavoro con sistemi multifunzione e stampanti “smart” dotati di funzioni e tool per la sicurezza delle informazioni, a servizi cloud e di gestione della stampa da remoto direttamente dal proprio smartphone o tablet. Predispone soluzioni per la dematerializzazione dei documenti e la strutturazione dei flussi di lavoro e processi con software di gestione documentale ed Enterprise Content Management.

I sistemi Kyocera garantiscono la produzione di volumi di stampa significativi, così come lunghi cicli di lavoro e consumi ridotti, grazie all’adozione della tecnologia proprietaria ECOSYS che, basata su componenti e consumabili a lunga durata, riduce i costi operativi e supporta la preservazione ambientale, rispettando le più esigenti normative in vigore. Assicurano anche vantaggi in termini di funzionalità e scalabilità, accompagnando la crescita delle aziende.

Sebbene inizialmente un sistema professionale costi di più di una stampante standard, i costi operativi saranno inferiori e, di conseguenza, la produttività maggiore e il ritorno sull’investimento garantito.