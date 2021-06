Prime Day 2021: tutti gli e-reader Kindle in offerta

Gli e-reader Kindle sono preziosi alleati anche in ambito professionale: tutti i modelli in offerta per il Prime Day fino al 22 giugno 2021.

Come ogni anno torna puntuale l’appuntamento con il Prime Day di Amazon, due giornate di offerte su oltre due milioni di prodotti riservate ai clienti Amazon Prime. Il 21 e il 22 giugno, fino alla mezzanotte, è possibile accedere agli sconti e alle promozioni e dedicarsi agli acquisti ricevendoli comodamente a casa, approfittando della consegna veloce e compresa nel prezzo.

Protagonisti del Prime Day 2021 sono anche gli e-reader Kindle, i lettori di libri digitali di casa Amazon che possono trasformarsi in veri e propri strumenti di lavoro versatili e performanti.

E-reader in offerta: modelli e prezzi

Amazon propone una vasta selezione di dispositivi Kindle accessibili a prezzi competitivi, partendo dagli e-reader economici fino agli e-reader a colori e ai modelli più innovativi come il Kindle Paperwhite. Il Kindle ha una densità dello schermo espressa in ppi pari a 167, valore che raggiunge i 300 ppi nel Kindle Paperwhite. Quest’ultimo, che rappresenta la versione avanzata del Kindle e appartiene a una fascia di prezzo superiore, vanta un sistema di retroilluminazione che permette di leggere senza affaticare la vista, una memoria interna superiore e soprattutto la certificazione di impermeabilità.

I Kindle sono disponibili nella versione “con offerte speciali”, con l’integrazione nella home page di banner pubblicitari, ma anche nella variante “senza offerte speciali”, che presenta un costo superiore ma non prevede l’inserimento di pubblicità.

Kindle Paperwhite resistente all’acqua 8 GB Kindle Paperwhite con uno schermo antiriflesso testato anche per resistere alle immersioni accidentali. Compra su Amazon Il Kindle Paperwhite più sottile e leggero, con uno schermo antiriflesso ad alta risoluzione da 6" da 300 ppi per leggere come sulla carta stampata e senza riflessi, anche alla luce diretta del sole. È un dispositivo resistente all’acqua (IPX8), testato anche per resistere a immersioni accidentali. La ricarica dura settimane, la luce integrata è regolabile per leggere in ambienti interni ed esterni, sia di giorno che di notte. Spazio di archiviazione da 8 GB, dimensioni pari a 167 x 116 x 8,18 mm. È dotato di connessione Wi-Fi.

Kindle Paperwhite resistente all’acqua 32 GB Kindle Paperwhite senza pubblicità, con schermo antiriflesso ad alta risoluzione e funzione Wi-Fi + connessione alla rete cellulare gratuita. Compra su Amazon Kindle Paperwhite senza pubblicità, con schermo antiriflesso ad alta risoluzione da 6" da 300 ppi per leggere come sulla carta stampata e senza riflessi, anche alla luce diretta del sole. È un dispositivo resistente all’acqua (IPX8), testato anche per resistere a immersioni accidentali. La ricarica dura settimane, la luce integrata è regolabile per leggere in ambienti interni ed esterni, sia di giorno che di notte. Spazio di archiviazione da 8 GB, dimensioni pari a 167 x 116 x 8,18 mm. È dotato di connessione Wi-Fi + connettività cellulare gratuita, che utilizza gli stessi segnali wireless dei telefoni cellulari ma senza contratti o abbonamenti: Amazon, infatti, copre le spese per la connettività cellulare.

Kindle con luce frontale integrata bianco Kindle Amazon bianco, con salvaschermo sponsorizzato, luce frontale regolabile e schermo antiriflesso da 167 ppi. Compra su Amazon Versione con pubblicità del Kindle Amazon bianco, con salvaschermo sponsorizzato quando il dispositivo ha lo schermo bloccato o è in standby. La luce frontale regolabile permette di leggere per ore in ambienti interni ed esterni, sia di giorno che di notte. Pensato per la lettura, ha uno schermo antiriflesso da 167 ppi per leggere come sulla carta stampata anche alla luce diretta del sole. Permette di evidenziare un passaggio, cercare una definizione, tradurre una parola o regolare la dimensione dei caratteri in modo facile e veloce. Gli iscritti al servizio Prime hanno accesso illimitato a un’ampia selezione di libri, riviste e molto altro.

Kindle con luce frontale integrata Kindle Amazon da 6" (15,2 cm) e risoluzione pari a 167 ppi per leggere come sulla carta stampata anche alla luce diretta del sole. Compra su Amazon Kindle Amazon con luce frontale regolabile che permette di leggere comodamente per ore in ambienti interni ed esterni, sia di giorno che di notte. Pensato per la lettura, con uno schermo antiriflesso da 6" (15,2 cm) e risoluzione pari a 167 ppi per leggere come sulla carta stampata anche alla luce diretta del sole. Ha una memoria interna di 4GB e un sistema di archiviazione gratuita sul Cloud per tutti i contenuti Amazon. Si ricarica completamente in meno di 4 ore se collegato a un alimentatore USB da 5 W o alla porta USB di un computer.

Usi professionali degli e-reader Kindle

Nati come dispositivi di lettura leggeri e portatili, gli e-reader rappresentano preziosi alleati anche in ambito professionale. I possibili usi sul lavoro sono numerosi, basti pensare alla possibilità di accedere a Internet via Wi-Fi. I Kindle, inoltre, permettono di leggere documenti di testo e consentono la creazione di note, l’impostazione di segnalibri e sottolineature, la visualizzazione di documenti di viaggio in formato elettronico, di codici a barre e QR.

Gli e-book reader targati Amazon, inoltre, sono collegati a una rosa di servizi e applicazioni ad hoc pensate per avere sempre a disposizione un vasto database di titoli. La piattaforma Kindle Unlimited, ad esempio, permette di accedere a migliaia di libri previo pagamento di quota fissa mensile, mentre gli utenti Amazon Prime possono usufruire del catalogo Amazon Prime Reading. È anche possibile tenersi sempre aggiornati sulle novità e sui nuovi titoli attivando la Kindle email Newsletter: ogni giorno si riceve una selezione contenente almeno tre e-books in promozione.