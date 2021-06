Lombardia: sportello Conciliaweb imprese e professioni

Servizio Conciliaweb per supportare le imprese e i professionisti nelle controversie relative ai servizi di telefonia, Internet e Pay TV.

Nasce il nuovo Sportello Imprese e Professioni, iniziativa promossa dal Comitato Regionale per le Comunicazioni della Lombardia per supportare le imprese e i professionisti alle prese con le controversie relative ai servizi di telefonia, Internet e Pay TV. Un servizio di assistenza rivolto a tutte le imprese attive in Lombardia, comprese le ditte individuali, i titolari di partita IVA e i professionisti iscritti ai rispettivi Ordini professionali con domicilio sul territorio regionale. L’obiettivo dello sportello è rendere più veloci e snelli i tempi di soluzione di eventuali problemi insorti tra gli utenti e gli operatori delle telecomunicazioni.

Per contattare gli operatori dello Sportello Imprese e Professioni, gestito interamente da professionisti del Corecom Lombardia, è necessario inviare una email all’indirizzo: conciliawebimprese@consiglio.regione.lombardia.it.

È un momento difficile per le nostre imprese, ne siamo consapevoli. Proprio per questo abbiamo deciso di mettere a disposizione tutta la nostra energia e professionalità per offrire un servizio gratuito ed efficace – ha commentato Marianna Sala, presidente del Corecom Lombardia.

Il servizio nasce con l’intento di aiutare tutte le imprese presenti sul territorio della Lombardia, indipendentemente dalla loro dimensione, fornendo assistenza nella risoluzione delle controversie in materia di comunicazioni elettroniche, spesso responsabili di incrementare le difficoltà economiche e amministrative.