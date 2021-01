Il Cloud flessibile e su misura: l’offerta Aruba per ogni esigenza

Accedere a soluzioni scalabili, efficienti e personalizzate rappresenta un vantaggio competitivo per le imprese che guardano al digitale: guida all’offerta completa del Cloud di Aruba.

Il Cloud Computing è il pilastro portante della Digital Transformation, una risorsa fondamentale per accelerare il passaggio al digitale delle imprese e agevolare l’accesso a nuove opportunità di business. Per un’azienda, dunque, affidarsi a un partner qualificato per l’introduzione di soluzioni innovative significa avere accesso a tecnologie di frontiera, maturando un notevole vantaggio competitivo in termini di costi, flessibilità, sicurezza ed efficienza. A questa esigenza risponde Aruba, il più grande Cloud provider italiano, che offre soluzioni e servizi Cloud diversificati e pensati per andare incontro a specifiche esigenze di business, in ottica PMI o Enterprise, grazie all’esperienza pluridecennale nel mondo IT e al Data Center network moderno ed ecologico, situato in Italia e parte di una rete che coinvolge i partner distribuiti in Europa. Allo stato attuale Aruba vanta più di 400.000 server virtuali creati in public e private Cloud e comprende oltre 200.000 clienti serviti in oltre 150 paesi, coprendo una superficie complessiva data center e campus tecnologico con infrastrutture di proprietà che superano i 200.000 mq2.

Il Cloud di Aruba: a chi si rivolge

La potenza del Cloud di Aruba rappresenta un vantaggio reale e quantificabile per una vasta platea di utenti, che possono trarre beneficio dai servizi offerti in ambito sia privato sia professionale:

privati e gaming , che possono gestire le applicazioni utilizzate nel tempo libero grazie a server facili da usare, a costi contenuti e fissi;

, che possono gestire le applicazioni utilizzate nel tempo libero grazie a server facili da usare, a costi contenuti e fissi; imprese e professionisti , chiamati a scegliere tra molteplici soluzioni Cloud flessibili e sicure;

, chiamati a scegliere tra molteplici soluzioni Cloud flessibili e sicure; grandi aziende , supportate nella progettazione di infrastrutture personalizzate complesse;

, supportate nella progettazione di infrastrutture personalizzate complesse; sviluppatori , i quali grazie ad Aruba possono trovare le componenti per sviluppare applicazioni in un ambiente sicuro ed economico;

, i quali grazie ad Aruba possono trovare le componenti per sviluppare applicazioni in un ambiente sicuro ed economico; software house, Web agency e IT consultant , che possono beneficiare di servizi Cloud scalabili per gestire siti web e sviluppare progetti ad hoc per i clienti;

, che possono beneficiare di servizi Cloud scalabili per gestire siti web e sviluppare progetti ad hoc per i clienti; Pubblica Amministrazione, accompagnata nella digitalizzazione e nella comunicazione con il cittadino.

Soluzioni Cloud di Aruba: panoramica e scenari d’uso

Scalabilità, sicurezza ed efficienza sono caratteristiche condivise da tutte le soluzioni che compongono l’offerta Cloud di Aruba, che si propone di fornire servizi semplici e su misura, facili da implementare e caratterizzati da costi certi monitorabili in qualsiasi momento, senza alcuna spesa nascosta. La gamma di soluzioni comprende:

Cloud VPS (Virtual Private Server): soluzione economica, user-friendly, multifunzionale e disponibile in 4 taglie preconfigurate (Small, Medium, Large ed Extra-Large), pensata per mettere a disposizione la potenza di un Cloud Server al prezzo di un VPS;

(Virtual Private Server): soluzione economica, user-friendly, multifunzionale e disponibile in 4 taglie preconfigurate (Small, Medium, Large ed Extra-Large), pensata per mettere a disposizione la potenza di un Cloud Server al prezzo di un VPS; Cloud PRO : piattaforma di Cloud pubblico con risorse garantite e traffico illimitato che consente di creare dei mini data center virtuali con componenti server, network e storage, personalizzabili e ridimensionabili in tempo reale;

: piattaforma di Cloud pubblico con risorse garantite e traffico illimitato che consente di creare dei mini data center virtuali con componenti server, network e storage, personalizzabili e ridimensionabili in tempo reale; Private Cloud (Virtual Data Center): servizio IaaS che permette di creare Virtual Data Center contenenti server virtuali, firewall e reti, con possibilità di espansione o riduzione a seconda delle diverse esigenze. È disponibile anche per Pubbliche Amministrazioni e/o operatori che forniscono risorse alla PA per l’erogazione dei propri servizi;

(Virtual Data Center): servizio IaaS che permette di creare Virtual Data Center contenenti server virtuali, firewall e reti, con possibilità di espansione o riduzione a seconda delle diverse esigenze. È disponibile anche per Pubbliche Amministrazioni e/o operatori che forniscono risorse alla PA per l’erogazione dei propri servizi; Jelastic Cloud (PaaS/CaaS): servizio Cloud che consente la massima scalabilità delle risorse virtualizzate grazie alla combinazione del modello PaaS (Platform as a Service) e del modello CaaS (Container as a Service). Il servizio è disponibile sia in modalità a consumo con tariffazione pay-per-use, sia in modalità a pacchetti preconfigurati con tariffazione a canone mensile (è possibile testarne i benefici gratuitamente per 30 giorni).

Storie di successo

Mettere a disposizione degli utenti un ambiente completo dove sviluppare i propri progetti, professionali e non, è certamente l’obiettivo primario di Aruba. Le testimonianze delle aziende che hanno scelto le soluzioni Cloud di Aruba rappresentano storie di successo a lungo termine, esempi concreti di come sia possibile trovare una soluzione personalizzata per ogni necessità.

L’implementazione di soluzioni ad hoc, ad esempio, ha consentito a Nexive – primo operatore privato del mercato postale nazionale – di passare facilmente dall’on-premise al Cloud. La partnership vincente tra Aruba e Newesis, realtà giovane che progetta architetture IT per sistemi business-critical, ha permesso lo sviluppo di una infrastruttura dedicata per il supporto dell’e-commerce. Per Teleskill – società di innovazione digitale che opera nel settore dell’e-learning -, affidarsi alle soluzioni Cloud di Aruba ha significato invece poter utilizzare la banda in modalità private Cloud per garantire il proprio servizio di videoconferenza professionale.

Aruba Cloud Tutorial

Per semplificare l’accesso ai servizi e aiutare gli utenti a implementare le soluzioni in modo efficace, Aruba mette a disposizione un ricco database di tutorial in lingua italiana dedicati al Cloud Computing pensati per sysadmin e programmatori. Facilmente accessibili attraverso il portale ufficiale di Aruba, i tutorial offrono istruzioni e indicazioni per installare, configurare e gestire al meglio processi, applicazioni e risorse. Una sezione “how to” che rappresenta un aiuto concreto per sfruttare al meglio le soluzioni Cloud di Aruba.