Amazon: top ten dei prodotti più acquistati

Amazon.it compie 10 anni: ecco come sono cambiati i consumi dei clienti in Italia e la top ten dei prodotti più acquistati.

Black Friday: shopping sempre più tech 13 Novembre 2020 Il decimo anniversario dell’apertura di Amazon.it cade nella settimana dedicata al Black Friday, dal 20 al 30 novembre. Proprio per celebrare questa ricorrenza, l’e-commerce più visitato al mondo stila la classifica delle categorie più richieste sul portale e-commerce.

Le categorie che hanno riscosso maggiore successo tra i clienti Amazon in Italia mostrano come siano cambiati gli acquisti online nell’ultimo decennio. In occasione dell’evento che inaugura la stagione degli acquisti invernali, Amazon ha reso nota la top ten dei best seller a livello nazionale ma anche su Milano e Roma. Tra il 2010 e il 2019, infatti, gli italiani hanno acquistato soprattutto:

Libri per bambini e ragazzi;

Accessori wireless;

Accessori per il computer;

Home Decor;

Casalinghi;

Illuminazione;

Libri di letteratura e studi letterari;

Wireless Bluetooth;

Cura della persona;

Memorie per computer.

Per quanto riguarda il Black Friday di Amazon, popolare in Italia a partire dall’edizione del 2013, il prodotto più acquistato in assoluto in tutte le edizioni è la confezione di pastiglie per la lavastoviglie Finish. Seguono la Fire TV Stick di Amazon e gli spazzolini elettrici Oral B Pro.

Focalizzando l’attenzione sulle singole città, Milano si conferma la capitale della lettura in digitale, infatti Kindle Paperwhite si rivela il prodotto più acquistato in occasione del Black Friday. I consumatori di Roma mettono al primo posto la cura della casa, dove il prodotto bestseller sono le pastiglie per lavastoviglie Finish All in 1.