Incentivi TV Digitale Terrestre: domande entro il 3 marzo

Come accedere agli incentivi concessi ai Comuni fuori area di coordinamento per il nuovo Digitale Terrestre: scadenze e fac-simile di domanda.

C’è tempo fino al 3 marzo 2023 per richiedere gli incentivi per il nuovo Digitale Terrestre previsti dal Ministero delle Imprese e del Made in Italy e dal Ministero dell’Economia, grazie a un fondo di 2,5milioni di euro.

Le risorse sono finalizzate a consentire ai Comuni nei territori che non rientrano nelle zone di coordinamento radioelettrico internazionale l’adeguamento degli impianti di trasmissione al nuovo standard trasmissivo DVB-T2, necessario per assicurare la fruizione dei programmi televisivi da parte dei cittadini residenti

Il contributo è previsto a compensazione dell’80% delle spese documentate, per un importo non superiore a 10mila euro.

Comuni beneficiari degli incentivi

Sono beneficiari degli incentivi per il Digitale Terrestre tutti i Comuni delle province di L’Aquila, Potenza, Vibo Valentia, Avellino, Benevento, Salerno, Parma, Reggio Emilia, Frosinone, Rieti, Brescia, Isernia, Asti, Nuoro, Ogliastra, Messina, Palermo, Arezzo, Pistoia, Trento, Perugia, Belluno e alcuni comuni della provincia di Bolzano.

Si aggiungono alla lista anche le aree nelle quali non sono sostenibili economicamente gli interventi infrastrutturali necessari per la ricezione del segnale televisivo.

Domande di accesso agli incentivi TV

Le domande di ammissione al contributo devono essere inviate al Ministero delle Imprese e del Made in Italy entro il 3 marzo 2023, utilizzando l’indirizzo di posta elettronica certificata dgscerp.dg@pec.mise.gov.it e specificando nell’oggetto la dicitura “Domanda ammissione misure compensative interventi di adeguamento al DVBT2”(fac-simile della domanda).

L’elenco dei soggetti beneficiari sarà pubblicato sul sito istituzionale del Ministero delle Imprese e del Made in Italy.