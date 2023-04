Precompilata 2023 online dal 2 maggio: tutte le istruzioni

Dichiarazione dei Redditi precompilata online dal 2 maggio, invio del 730/2023 e del Modello Redditi dall'11 maggio: le istruzioni per accedere.

Precompilata 2023 online dal pomeriggio di martedì 2 maggio: le dichiarazioni tramite 730/2023 e Modello Redditi saranno disponibili per la consultazione, con i dati già precaricati dall’Agenzia delle Entrate.

Pronto anche il calendario completo 2023. Vediamo tutte le novità di quest’anno.

Calendario precompilata 2023

Dichiarazione redditi e precompilata: calendario fiscale 2023 22 Marzo 2023 Da giovedì 11 maggio sarà possibile procedere con l’eventuale modifica o con l’accettazione e invio della dichiarazione dei redditi, mentre già dal 20 aprile sarà anche possibile conferire la delega per la trasmissione del proprio modello dichiarativo ad una persona di fiducia: non soltanto recandosi allo sportello oppure richiedendolo via PEC ma anche fornendo l’autorizzazione direttamente online (dalla propria area riservata del sito delle Entrate) oppure in video-chiamata con un suo funzionario.

La stagione dichiarativa si chiuderà il 2 ottobre per chi invia il 730 precompilato tramite applicazione web e il 30 novembre per chi utilizza il modello Redditi precompilato (e il modello Redditi correttivo del 730).

Dati nella Precompilata 2023

Tra le novità della Precompilata 2023 spiccano i nuovi dati precompilati:

corsi post-diploma presso istituti statali di alta formazione e specializzazione artistica e musicale,

spese per canoni di locazione,

spese di intermediazione per l’acquisto di immobili adibiti a prima casa.

Si aggiungono ai consueti dati su spese sanitarie, premi assicurativi, certificazioni uniche di lavoratori dipendenti e autonomi, bonifici per ristrutturazioni, interessi passivi sui mutui, spese scolastiche, universitarie e per asili nido.

Le altre informazioni inserite nel 730 e nel Modello Redditi sono: contributi previdenziali e assistenziali o versati ai lavoratori domestici, spese per interventi di ristrutturazione e di efficientamento energetico.

Come accedere alla dichiarazione precompilata

Precompilata: Dichiarazione dei Redditi in 8 passi 18 Aprile 2023 Come di consueto, per visualizzare e scaricare la propria dichiarazione dei redditi online occorre accedere all’area riservata del sito delle entrate tramite questo link, utilizzando SPID, Carta d’identità elettronica (CIE) o Carta nazionale dei servizi (CNS).

I contribuenti che hanno percepito nel 2022 redditi di lavoro dipendente e assimilati, dal 2 maggio 2023 troveranno online:

la precompilata riferita all’anno d’imposta precedente;

l’elenco delle informazioni nel 730 precompilato con indicazione dei dati inseriti e non inseriti e relative fonti.

Per accedere alla propria dichiarazione dei redditi precompilata si può anche visitare il portale informativo dedicato alla precompilata, raggiungibile da questo link: https://infoprecompilata.agenziaentrate.gov.it/portale/accedi-precompilata (in corso di aggiornamento).