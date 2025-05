Scuola: specializzazione online per docenti di sostegno precari

Precari Scuola: canale formativo online per la specializzazione sul sostegno dei docenti con almeno 3 anni di servizio o titoli esteri.

Novità in arrivo nel comparto Scuola , nello specifico per quanto riguarda la specializzazione sul sostegno: grazie alla firma di due decreti da parte del Ministero dell’Istruzione e del Merito, si aprono le porte all’attivazione dei percorsi previsti dal decreto-legge n. 71 del 2024.

Con l’obiettivo di sopperire alla grave carenza di insegnanti specializzati sul sostegno, si stabilisce l’attivazione di un canale formativo di specializzazione specifico per oltre 60mila docenti precari, in via straordinaria e in aggiunta al consueto TFA offerto delle Università.

Le misure adottate puntano ad ampliare la platea dei docenti qualificati per l’insegnamento sul sostegno, consolidandone le competenze maturate attraverso l’esperienza didattica.

Il primo decreto disciplina il percorso di 40 crediti formativi rivolto ai docenti che hanno già effettuato servizio sul sostegno per almeno 3 anni negli ultimi 5, anche senza possedere il titolo di specializzazione. Il secondo decreto, invece, riguarda gli insegnanti con titolo di formazione specializzante sul sostegno ottenuto in Paesi comunitari, attualmente impegnati in un contenzioso con il Ministero: è prevista la possibilità di completare la formazione attraverso specifici percorsi di 48 crediti formativi, oppure 36 crediti formativi se alle spalle c’è un anno di esperienza professionale sullo specifico grado di istruzione.

Tutti i corsi annunciati dal MIM si svolgeranno in modalità telematica e sincrona, sebbene gli esami si terranno in presenza esattamente come le attività di tirocinio, se previste.