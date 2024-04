Scuola: proroga contratti ATA, progressioni e concorso

Scuola: per il personale ATA, proroga contratti PNRR e Agenda Sud, progressioni facenti funzione DSGA e nuovo concorso ordinario per il triennio 2024/27.

Sono 6mila i collaboratori scolastici delle categorie ATA attualmente operativi nella scuola italiana con contratto a tempo determinato, scaduto il 15 aprile, per i quali è arrivata in extremis la proroga.

Per il personale ATA sono in arrivo anche due nuove procedure di reclutamento.

Proroga contratti a termine

La proroga dei contratti a termine riguarda i 6mila posti aggiuntivi che erano stati previsti per arruolare un contingente di collaboratori aggiuntivi nell’ambito dei progetti finanziati dal PNRR e dalle iniziative di Agenda Sud.

Per la proroga, il Ministero dell’Istruzione e del Merito ha stanziato 14 milioni di euro, volti a consentire la prosecuzione dei contratti del personale ATA aggiuntivo, traendo le risorse dal bilancio ministeriale.

In relazione alla proroga, che sarà formalizzata con un intervento legislativo, i sindacati chiedono una prosecuzione almeno fino al 30 giugno 2024. A tale scopo è prevista una mobilitazione in programma per il 23 aprile.

Progressioni personale ATA

Il Ministro Giuseppe Valditara ha inoltre firmato il decreto per la progressione degli Assistenti Amministrativi dell’Area dei Funzionari e dell’Elevata Qualificazione. Si tratta di amministrativi facenti funzione di DSGA.

Il Ministro ha anche firmato la richiesta di autorizzazione a bandire due procedure per il reclutamento di ulteriori 2.870 unità per la medesima area, per il triennio 2024/27.

I posti sono destinati alla procedura selettiva per le progressioni di area degli assistenti amministrativi facenti funzione e al concorso ordinario per il reclutamento dall’esterno di nuovi funzionari.

La progressione riguarda:

gli assistenti amministrativi di ruolo in possesso di laurea magistrale, che abbiano maturato almeno 5 anni di esperienza nell’area degli assistenti e/o nell’equivalente area del precedente sistema di classificazione,

sia gli assistenti amministrativi di ruolo in possesso del diploma di scuola secondaria di secondo grado con almeno 10 anni di esperienza nell’area degli assistenti e/o in quella, equivalente, del precedente sistema di classificazione, purché abbiano svolto a tempo pieno le funzioni di Direttore dei Servizi Generali e Amministrativi (DSGA) per almeno tre anni.