Busta paga PA più ricca: taglio del cuneo fiscale nel cedolino di agosto

Il Ministero delle Finanze ha definito le modalità di applicazione del taglio del cuneo fiscale ai dipendenti pubblici: pagamento in busta paga.

Il Ministero dell’Economia e delle Finanze ha reso note le modalità di applicazione degli aumenti in busta paga che derivano dal nuovo taglio del cuneo fiscale disposto dal Dl Lavoro, per il periodo di paga luglio – dicembre 2023.

Ebbene, il pagamento delle spettanze ai dipendenti pubblici – gestiti attraverso il sistema NoiPA – prevede il pagamento differito nel cedolino paga del mese successivo.

Pertanto, la decontribuzione aggiuntiva – che spetta a partire dalla mensilità di luglio 2023 – sarà corrisposta con il cedolino di agosto. E così via fino alla mensilità di dicembre 2023, erogata a gennaio 2024.

L’amento in busta paga consiste in un innalzamento del cuneo fiscale (sgravio sulle ritenute INPS) per i dipendenti (in questo caso il riferimento ai termini di paga è ai dipendenti della Pubblica Amministrazione):

fino al 6% per le retribuzioni mensili lorde dei dipendente che non superano la soglia dei 2.692 euro;

fino al 7% per le retribuzioni lorde fino a 1.923 euro mensili.

I dipendenti pubblici con lo stipendio pagato tramite NoiPA che beneficeranno del taglio del cuneo fiscale del 6% sono circa 860.000, sono invece 335.000 i dipendenti che godranno di un taglio dei contributi dovuti all’INPS pari al 7%.