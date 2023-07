Concorsi Agenzia delle Entrate: tutti i bandi 2023-2024 in arrivo

Ecco cosa prevede il programma dell’Agenzia delle Entrate relativo ai bandi di concorso per gli anni 2023 e 2024, aggiornato a luglio 2023.

L’Agenzia delle Entrate ha pubblicato il programma relativo ai bandi di concorso AdE per gli anni 2023 e 2024, aggiornato a luglio 2023, annunciando una lunga lista di selezioni mirate al reclutamento di funzionari e dirigenti.

Concorsi Agenzia Entrate 2023-2024

Assunzioni Agenzia Entrate: nuovi bandi di concorso 2023 9 Giugno 2023 Secondo il programma delle Entrate, infatti, i bandi in arrivo entro il biennio sono numerosi e riguardano diverse posizioni, tanto che il comunicato delinea i profili ricercati per permettere ai potenziali candidati di programmare lo studio e prepararsi in modo adeguato.

Concorsi Agenzia Entrate 2023

Stando al programma, per l’anno 2023 sono previste le seguenti selezioni pubbliche:

concorso per il reclutamento di funzionari per attività tributaria ;

; concorso per il reclutamento di funzionari per servizi di pubblicità immobiliare ;

; concorso per il reclutamento di funzionari per processi di logistica e approvvigionamenti ;

; concorso per il reclutamento di funzionari analista dati, infrastrutture e sicurezza informatica.

Concorsi Agenzia Entrate 2024

Qui di seguito, invece, le procedure concorsuali previste per il 2024:

concorso per il reclutamento di funzionari per attività di selezione, valutazione, formazione e sviluppo delle risorse umane ;

per attività di selezione, valutazione, formazione e sviluppo delle ; concorso per il reclutamento di funzionari tecnici ;

; concorso per il reclutamento di dirigenti di seconda fascia da destinare prioritariamente agli uffici preposti alla gestione delle risorse umane e materiali dell’Agenzia delle Entrate.