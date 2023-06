Dipendenti PA: iscrizioni al Syllabus entro giugno

Aumenta da 300 a 500 euro l’indennità minima di tirocinio extracurriculare per tutti i soggetti coinvolti nei percorsi destinati ai Neet da Garanzia Giovani.

Ecco cosa prevedono le linee guida per la formazione specialistica degli Avvocati: 36 percorsi, durata minima 2 anni, esperienza, esami e valutazione.

Recruiting: come cambia il lavoro degli HR con la GenZ

Un ponte tra aziende e talenti: Innovators Factory per chi è in cerca di nuove opportunità e per aziende a caccia di talenti di innovatori della GenZ.