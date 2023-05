Domanda ATA 24 mesi e organici 2023: istruzioni ed elenchi online

Fino al 18 maggio è possibile presentare le domande di inserimento nelle graduatorie ATA 24 mesi: online le tabelle sui contingenti regionali.

C’è tempo fino al 18 maggio per presentare le domande di inserimento nelle graduatorie ATA 24 mesi, elenchi permanenti e provinciali utilizzati per le assunzioni a tempo indeterminato e tempo determinato nelle scuole fino al 31 agosto se annuali o fino al 30 giugno, che segna il termine delle attività didattiche.

Il Ministero dell’Istruzione e del Merito, attraverso la circolare apposita, ha comunicato a tutti gli Uffici Scolastici Regionali lo schema di decreto che contiene criteri e parametri per determinare gli organici del personale ATA per l’anno scolastico 2023/24, con le tabelle relative ai contingenti regionali accessibili online attraverso il sito web ministeriale.

Graduatorie ATA 24 mesi

Possono procedere con la presentazione delle domande relative alle graduatore ATA 24 mesi, in particolare, coloro che sono già inseriti o vogliono inserirsi nelle graduatorie permanenti di una determinata provincia.

L’istanza, precisamente, consente a ciascun aspirante di presentare domanda di:

inserimento di uno o più profili nelle graduatorie permanenti di una determinata provincia;

aggiornamento di uno o più profili già presenti nella graduatoria di una determinata provincia;

rinuncia ai contratti di lavoro a tempo determinato;

dichiarazione di eventuali titoli per la priorità per la scelta della sede.

Istruzioni per l’invio delle domande

Le domande di ammissione alle graduatorie ATA 24 mesi possono essere presentate unicamente in modalità telematica, attraverso il servizio “Istanze on Line (POLIS)” fino alle ore 23.59 del giorno 18 maggio 2023.

Per poter accedere al servizio è necessario essere in possesso di un’utenza valida per l’accesso ad “Istanze on Line (POLIS)”, o, in alternativa delle credenziali SPID.