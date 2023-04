Calcolo TFS per medici condotti: giro di vite INPS

Calcolo TFS per ex medici condotti: rileva solo il trattamento economico onnicomprensivo indicato nel contratto collettivo, escluse le altre indennità.

L’INPS deve continuare a liquidare il TFS per gli ex medici condotti sulla base del trattamento economico onnicomprensivo indicato dai contratti collettivi del comparto Sanità, escludendo ulteriori emolumenti previsti dalla contrattazione collettiva per i dirigenti medici del SSN che dipendono dalla ASL, tra cui rientra anche l’indennità di specificità medica.

Questa precisazione arriva con il messaggio INPS numero 1271 dello scorso 3 aprile, con il quale l’Istituto si è espresso in merito ai numerosi atti di diffida da parte degli ex medici condotti ed equiparati, finalizzati a ottenere il ricalcolo del trattamento di fine servizio (TFS).

Alla luce di quanto osservato, emerge che l’INPS, in mancanza di una specifica normativa, e atteso il recente orientamento della giurisprudenza, allo stato deve continuare a liquidare il TFS sulla base del trattamento economico onnicomprensivo il cui importo è indicato dai contratti collettivi del comparto Sanità, con esclusione degli ulteriori emolumenti (come l’indennità di specificità medica) previsti dalla contrattazione collettiva per i dirigenti medici del SSN con rapporto esclusivo di dipendenza con la ASL.

L’INPS rileva dunque la mancanza di una specifica normativa a riguardo, e sottolinea il recente orientamento della giurisprudenza in materia, precisando che pertanto non è possibile procedere alla liquidazione del TFS sulla base di specifici accordi transattivi, stipulati tra le Aziende Sanitarie e gli ex medici condotti: questi accordi, infatti, hanno forza di legge solamente tra le parti che li hanno sottoscritti.