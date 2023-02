Mobilità docenti 2023 e assegnazioni provvisorie con vincolo triennale

Nuovo vertice con i sindacati sull’ordinanza ministeriale di mobilità 2023, scontro sull’applicazione del vincolo triennale di permanenza per neoassunti.

Venerdì 17 febbraio i sindacati sono convocati proprio per concludere le trattative sulla mobilità 2023-2024 e, a seguire, potrebbe arrivare l’ordinanza del Ministero dell’Istruzione e del Merito relativa alla mobilità per docenti e ATA per l’anno scolastico 2023-2024.

Stando alle anticipazioni FLCGIL, potrebbe essere possibile inviare le istanze online già dal 24 o 25 febbraio 2023 per concludersi intorno al 10 marzo.

L’ordinanza in procinto di essere pubblicata permette a docenti di ruolo e ATA di presentare la domanda di mobilità per il prossimo anno scolastico chiedendo il trasferimento provinciale o interprovinciale oppure la domanda di passaggio di cattedra.

Scuola: vincolo di mobilità confermato 6 Gennaio 2023 Per quanto riguarda i vincoli di permanenza, almeno finora, le trattative con i sindacati non sembrano aver condotto a un accordo vantaggioso per consentire a ciascun docente di presentare domanda di mobilità sia provinciale che interprovinciale.

Allo stato attuale, il vincolo triennale di permanenza nella scuola di titolarità per i neoassunti nel medesimo tipo di posto e classe di concorso (introdotto dal Dl n. 36/22 successivamente convertito in Legge n. 79/22), deve essere applicato anche ai neoassunti e agli ultimi insegnanti immessi in ruolo, quindi nominati a tempo indeterminato nell’anno scolastico 2022-2023.

Questi ultimi, se sarà confermata la limitazione, non potranno presentare la domanda di trasferimento e accedere a deroghe, che andrebbero contro la necessità di garantire la continuità didattica come affermato dalla Commissione Europea.

In pratica, il nodo da sciogliere è il blocco per i neoassunti 2022-2023, vincolati per altri due anni nella scuola di titolarità. In dubbio anche il vincolo per i docenti entrati in ruolo nel 2021-2022 e per coloro i quali hanno avuto un trasferimento nella stessa provincia per il 2022-2023 su preferenza di scuola. Infine, anche chi si trova con contratto a tempo determinato fino al 31 agosto 2023 al momento non può fare domanda di mobilità.