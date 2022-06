Concorsi MIUR: bandi per docenti e dirigenti fuori ruolo

Nuovi bandi MIUR rivolti a docenti e dirigenti per posizioni biennali fuori ruolo, prestando servizio al Ministero per progetti di autonomia scolastica.

Il Ministero dell’Istruzione ha pubblicato nuovi bandi di concorso destinati ai docenti e ai dirigenti scolastici interessati a prestare servizio in posizioni fuori ruolo, durante il triennio 2022/2025, presso l’Amministrazione centrale e periferica.

Concorsi pubblici 2022: dove trovarli e come partecipare 3 Giugno 2022 Si tratta di un’opportunità concessa al personale della scuola per lo svolgimento di compiti legati all’attuazione dell’autonomia scolastica, basata sul collocamento fuori ruolo con una durata massima non superiore a due anni scolastici. I bandi, tutti a brevissima scadenza, sono suddivisi a seconda della tipologia di incarico:

selezione di 11 unità di personale docente e dirigente scolastico Direzione Generale per i fondi strutturali per l’istruzione, l’edilizia scolastica e la scuola digitale (scadenza domande 15 giugno 2022);

selezione di 6 unità di personale docente e dirigente scolastico Direzione Generale per le risorse umane e finanziarie (scadenza domande 15 giugno 2022);

selezione di 5 unità di personale docente e dirigente scolastico presso la Direzione Generale per i sistemi informativi e la statistica (scadenza domande 13 giugno 2022);

selezione di 10 unità di personale docente e dirigente scolastico presso la Direzione generale per lo studente, l’inclusione e l’orientamento scolastico (scadenza domande 13 giugno 2022);

selezione di 6 unità di personale docente e dirigente scolastico presso la Direzione Generale per la progettazione organizzativa, l’innovazione dei processi amministrativi, la comunicazione e i contratti (scadenza domande 15 giugno 2022);

selezione di 18 unità di personale docente e dirigente scolastico presso la Direzione generale per gli ordinamenti scolastici, la valutazione e l’internazionalizzazione del sistema nazionale di istruzione (scadenza domande 13 giugno 2022);

selezione di 5 unità di personale docente e dirigente scolastico presso il Dipartimento per le risorse umane, finanziarie e strumentali (scadenza domande 15 giugno 2022);

selezione di 5 unità di personale docente e dirigente scolastico presso il Dipartimento per il sistema educativo di istruzione e formazione (scadenza domande 15 giugno 2022).

Le selezioni consisteranno sia nella valutazione dei titoli sia in un colloquio. Le domande di partecipazione possono essere presentate tramite email facendo riferimento all’indirizzo PEC indicato nei singoli avvisi, che contengono anche i criteri di valutazione dei titoli e la manifestazione di disponibilità da scaricare e compilare.