Pensioni Scuola 2022, requisiti, istruzioni INPS e MIUR e calendario

Pensioni Scuola 2022, requisiti per tutte le formule di pensionamento, indicazioni dal Ministero dell'Istruzione e dall'INPS e calendario delle procedure.

Il Ministero dell’Istruzione, con circolare 30142/2021 condivisa con l’INPS, ha fornito le indicazioni operative per le cessazioni dal servizio del personale scolastico dal 1° settembre 2022 e conseguente pensionamento. La scadenza per la presentazione della domanda da parte del personale docente, educativo e A.T.A è fissata al 31 ottobre 2021, per i dirigenti scolastici al 28 febbraio 2022. Si utilizza la procedura telematica POLIS “istanza online”, disponibile sul sito del MIUR.

La successiva domanda di pensione, invece, si deve presentare online all’INPS, utilizzando uno dei sistemi di autenticazione (SPID, CIE, CNS) o tramite il Contact Center integrato (al numero 803 164) o attraverso l’assistenza gratuita dei Patronati. L’accertamento del diritto alla pensione sarà effettuato entro il 20 aprile 2022.

A tal fine, entro il 14 gennaio 2022, gli ambiti territoriali provinciali del Ministero e le istituzioni scolastiche dovranno definire le domande di ricongiunzione, riscatto e computo prodotte entro il 31 agosto 2000 e non ancora definite e supportare l’INPS nella sistemazione delle posizioni assicurative (tramite applicativo Nuova Passweb). Le domande di riscatto, ricongiunzione e computo digitalizzate e trasferite all’INPS saranno definite direttamente.

Coloro che sono interessati all’accesso all’APE sociale o alla pensione anticipata per i lavoratori Precoci, una volta ottenuto il riconoscimento dall’INPS potranno presentare la domanda di cessazione dal servizio in formato analogico o digitale entro il 31 agosto 2022 (per l’APE Sociale non si applica l’art. 59, comma 9, della Legge 449/97, ossia la decorrenza del trattamento contestuale alla cessazione dal servizio il 1° settembre).

Quantificazione TFR e TFS: nuova domanda INPS 12 Ottobre 2021 Per chi si ritira con la Quota 100 o in base ai requisiti di cui all’art. 24 della legge 214/2011 (pensione anticipata standard, ossia quella prevista dalla riforma pensioni Fornero), è previsto anche il diritto alla richiesta di anticipo TFR/TFS alle banche convenzionate (art. 23, decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4): a fine di consentire all’INPS di quantificare gli importi a cui si ha diritto (comunque entro i 45mila euro), gli Uffici scolastici territoriali devono fornire tempestivamente alle sedi INPS di competenza i dati giuridici ed economici necessari.

Requisiti pensionistici 2022 nel sistema di calcolo misto

Pensione di vecchiaia – Art. 24, commi 6 e 7 della Legge n.214/2011

Requisiti anagrafici: d’ufficio 67 anni al 31 agosto 2022; a domanda 67 anni al 31 dicembre 2022

Requisiti contributivi: anzianità contributiva minima di 20 anni

Pensione di vecchiaia – Art. 1, commi da 147 a 153 della legge 27 dicembre 2017, n. 205 (per tale fattispecie non trovano applicazione le disposizioni in materia di cumulo di cui alla legge 24 dicembre 2012, n. 228 e successive modificazioni) con esclusione dall’adeguamento alla speranza di vita nei confronti dei lavoratori dipendenti che svolgono le attività gravose i addetti a lavorazioni particolarmente faticose e pesanti a condizione che siano in possesso di un’anzianità contributiva pari ad almeno 30 anni.

Requisiti anagrafici: d’ufficio 66 anni e 7 mesi al 31 agosto 2022; a domanda 66 anni e 7 mesi al 31 dicembre 2022

Requisiti contributivi: anzianità contributiva minima di 30 anni al 31 agosto 2022

Pensione anticipata – articolo 15 Decreto-Legge 28 gennaio 2019 n. 4 convertito con modificazioni dalla L. 28 marzo 2019, n. 26



Requisiti donne entro il 31 dicembre 2022: anzianità contributiva minima di 41 anni e 10 mesi

Requisiti uomini entro il 31 dicembre 2022: anzianità contributiva minima 42 anni e 10 mesi

Pensione Opzione Donna – Decreto Legge 28 gennaio 2019 n. 4 convertito con modificazioni dalla L. 28 marzo 2019, n. 26, art. 1 comma 336 Legge 30 dicembre 2020 n. 178

Requisiti contributivi maturati al 31 dicembre 2020: anzianità contributiva di 35 anni maturata al 31 dicembre 2020

Requisiti anagrafici maturati al 31 dicembre 2020: 58 anni maturati al 31 dicembre 2020

Pensione Quota 100 – Decreto-Legge 28 gennaio 2019 n. 4 convertito con modificazioni dalla L. 28 marzo 2019, n. 26

Requisiti contributivi da maturare entro il 31 dicembre 2021: anzianità contributiva minima di 38 anni

Requisiti anagrafici da maturare entro il 31 dicembre 2021: 62 anni.

Per ulteriori approfondimenti: circolare ministeriale 1° ottobre 2021, n. 30142.