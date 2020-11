AgID: concorso per dirigenti informatici

Quattro nuovi bandi di concorso pubblicati dall’AgID per assumere dirigenti informatici: candidature fino all’8 novembre.

L’Agenzia per l’Italia Digitale promuove un concorso pubblico per reclutare dirigenti informatici di II fascia, chiamati a ricoprire un ruolo apicale in quattro importanti aree dell’agenzia.

La selezione, infatti, è mirata all’assunzione a tempo pieno e indeterminato nell’ambito delle seguenti aree:

architetture, standard e infrastrutture;

sicurezza e Cert;

soluzioni per la PA;

Trasformazione Digitale.

Sul portale ufficiale dell’AdID sono pubblicati i singoli bandi di concorso, completi dei requisiti di accesso generali e speciali di partecipazione necessari per inviare le candidature.

Le domande possono essere presentate online entro il giorno 8 novembre, utilizzando la form online. Maggiori informazioni si potranno richiedere all’indirizzo di posta elettronica certificata: [email protected].