Concorsi per amministrativi in tutta Italia: calendario scadenze di novembre

Tutti i concorsi promossi a livello locale per assumere profili amministrativi in scadenza nel mese di novembre.

La Gazzetta Ufficiale del 20 ottobre 2020 contiene numerosi bandi di concorso per profili amministrativi, selezioni con scadenza prevista per il mese di novembre. Sono concorsi aperti sia ai laureati sia ai diplomati, relativi a diversi ruoli amministrativi in alcune località italiane.

Bandi e scadenze

Diversi Enti locali italiani hanno promosso selezioni pubbliche per assumere personale nel comparto amministrativo:

Comune di Castel del Piano (GR), concorso per 1 istruttore direttivo amministrativo, categoria D, posizione economica D1, a tempo part-time e/o pieno e indeterminato presso l’ufficio Polizia municipale: scadenza 4 novembre 2020;

(GR), concorso per 1 istruttore direttivo amministrativo, categoria D, posizione economica D1, a tempo part-time e/o pieno e indeterminato presso l’ufficio Polizia municipale: scadenza 4 novembre 2020; Comune di Pioltello (MI), concorso per un posto di dirigente amministrativo a tempo pieno e indeterminato e concorso pubblico, per esami, per la copertura di un posto di collaboratore amministrativo, categoria B3, a tempo pieno e indeterminato: scadenza 13 novembre 2020;

(MI), concorso per un posto di dirigente amministrativo a tempo pieno e indeterminato e concorso pubblico, per esami, per la copertura di un posto di collaboratore amministrativo, categoria B3, a tempo pieno e indeterminato: scadenza 13 novembre 2020; Comune di Colturano (MI), concorso per la copertura a tempo indeterminato e a tempo pieno di un posto di istruttore amministrativo, categoria C, da assegnare ai servizi demografici: scadenza 19 novembre 2020;

(MI), concorso per la copertura a tempo indeterminato e a tempo pieno di un posto di istruttore amministrativo, categoria C, da assegnare ai servizi demografici: scadenza 19 novembre 2020; Comune di Rondanina (GE), concorso per l’assunzione, a tempo pieno e indeterminato, di un collaboratore amministrativo, categoria B3, posizione economica B3, da assegnare all’area amministrativa-contabile: scadenza 19 novembre 2020;

(GE), concorso per l’assunzione, a tempo pieno e indeterminato, di un collaboratore amministrativo, categoria B3, posizione economica B3, da assegnare all’area amministrativa-contabile: scadenza 19 novembre 2020; Comune di Voghera (PV), concorso per assumere 11 istruttori amministrativi, categoria C, posizione economica di accesso C1: scadenza 15 novembre;

(PV), concorso per assumere 11 istruttori amministrativi, categoria C, posizione economica di accesso C1: scadenza 15 novembre; Comune di Varese (VA), concorso per 10 posti di segretario amministrativo, categoria C1, di cui cinque posti riservati al personale interno: scadenza 9 novembre;

(VA), concorso per 10 posti di segretario amministrativo, categoria C1, di cui cinque posti riservati al personale interno: scadenza 9 novembre; Comune di Auronzo di Cadore (BL), concorso per un istruttore amministrativo-contabile, categoria C, posizione economica C1, e per un istruttore direttivo amministrativo-contabile, categoria D, pos. ec. D1: scadenza 16 novembre 2020;

(BL), concorso per un istruttore amministrativo-contabile, categoria C, posizione economica C1, e per un istruttore direttivo amministrativo-contabile, categoria D, pos. ec. D1: scadenza 16 novembre 2020; Comune di Bedizzole (BS), concorso per la copertura di un posto di istruttore direttivo amministrativo-contabile – categoria D – a tempo pieno e indeterminato presso l’area economico-finanziaria: scadenza 19 novembre;

(BS), concorso per la copertura di un posto di istruttore direttivo amministrativo-contabile – categoria D – a tempo pieno e indeterminato presso l’area economico-finanziaria: scadenza 19 novembre; Comune di Turbigo (MI), concorso pubblico per il conferimento di un posto di istruttore direttivo contabile, categoria D1, a tempo pieno e indeterminato: scadenza 19 novembre;

(MI), concorso pubblico per il conferimento di un posto di istruttore direttivo contabile, categoria D1, a tempo pieno e indeterminato: scadenza 19 novembre; Comune di Villanova di Camposampiero (PD), concorso per un istruttore amministrativo a tempo indeterminato e part-time 75%: scadenza 19 novembre;

(PD), concorso per un istruttore amministrativo a tempo indeterminato e part-time 75%: scadenza 19 novembre; Azienda ospedaliera Roma, concorso per 102 assistenti amministrativi da inquadrare in categoria C a tempo indeterminato: scadenza da definire.