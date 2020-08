Concorso pubblico per ruoli amministrativi

Concorso per 52 posti nel settore amministrativo indetto dalla Corte dei Conti: domande entro il 6 ottobre.

La Corte di Conti ha indetto un concorso pubblico per assumere personale amministrativo, in particolare 52 risorse da inquadrare nei ruoli del personale della Corte stessa e dell’Avvocatura dello Stato.

Si tratta di professionalità con orientamento giuridico, finanziario ed economico, destinate alle esigenze funzionali degli uffici centrali e territoriali della Corte dei Conti e dell’Avvocatura dello Stato. In particolare, il bando riguarda la selezione di risorse per:

40 posti presso la Corte dei Conti;

12 posti presso l’Avvocatura dello Stato.

Per accedere al concorso è necessario aver conseguito la laurea triennale in Scienze economiche, Scienza dell’economia e gestione aziendale, Scienze dei servizi giuridici, Scienze dell’amministrazione e dell’organizzazione, Scienze politiche e delle relazioni internazionali, oppure la laurea magistrale in Scienze dell’economia, Scienze economico aziendali, Giurisprudenza, Scienze delle Pubbliche Amministrazioni, Relazioni internazionali, Scienza della politica.

Le domande possono essere inviate entro il 6 ottobre 2020.