Specializzazione Avvocati: ecco tutti i nuovi requisiti

Equo compenso dal 20 maggio: per i nuovi incarichi negli organi societari i compensi saranno di molto superiori a quelli attuali: ecco come funziona.

Recruiting: come cambia il lavoro degli HR con la GenZ

Un ponte tra aziende e talenti: Innovators Factory per chi è in cerca di nuove opportunità e per aziende a caccia di talenti di innovatori della GenZ.