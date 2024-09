Retribuzioni in Italia: stipendi per città, settore e contratto

Analisi degli stipendi medi in Italia per settore, contratto e città nel 2024: ecco quanto si guadagna e dove si prende di più.

Nel 2024, gli stipendi in Italia mostrano una crescita significativa, soprattutto nel settore privato, dove le retribuzioni orarie medie sono aumentate del 3,1% rispetto all’anno precedente. Secondo i dati ISTAT, i settori che hanno registrato i maggiori incrementi salariali includono l’industria, il credito e le assicurazioni, mentre settori come telecomunicazioni e farmacie private hanno visto una crescita nulla.

Gli stipendi variano notevolmente in base alla regione, con il Nord Italia che offre le retribuzioni più alte, e in base alla posizione lavorativa, con i dirigenti che percepiscono mediamente oltre 100.000 euro lordi annui. Anche nella Pubblica Amministrazione gli stipendi medi variano considerevolmente, con i settori delle forze armate e della sanità che offrono i salari più elevati.

Vediamo tutti i dettagli.

Aumenti salariali per settore e categorie

Stipendi in Italia: ecco tutte le retribuzioni medie 12 Agosto 2024 Secondo l’ISTAT, alla fine di giugno 2024, i contratti collettivi nazionali in vigore per la parte economica coprivano il 64,0% dei dipendenti italiani, corrispondenti a circa 8,4 milioni di lavoratori e al 62,9% del monte retributivo complessivo.

L’ndice delle retribuzioni contrattuali orarie che a giugno 2024 ha segnato un aumento dell’1,2% rispetto al mese precedente e del 3,6% su base annua.

Il settore industriale ha visto gli aumenti più significativi, pari al 4,9%, seguito dai servizi privati con un aumento del 3,7%. Nel settore pubblico, l’aumento è stato solo dell’1,6%.

Settori come legno, carta e stampa (+8,5%), credito e assicurazioni (+7,1%), e il settore metalmeccanico (+6,4%) hanno registrato i maggiori aumenti tendenziali, mentre non si sono riscontrati aumenti per farmacie private, telecomunicazioni, e per settori pubblici come ministeri, forze armate, e vigili del fuoco.

Stipendi medi per inquadramento

In Italia, il livello di retribuzione varia significativamente a seconda dell’inquadramento lavorativo. Secondo l’Osservatorio JobPricing, lo stipendio medio annuale inteso come RAL (considerando le sole retribuzioni fisse) nel settore privato è di 30.838 euro lordi. In particolare:

Di seguito i dati suddivisi per inquadramento:

Inquadramento RAL media annua Dirigenti 104.778 euro Quadri 56.416 euro Impiegati 24.700 euro Operai 32.685 euro

Stipendi medi mensili in Italia

Gli stipendi medi mensili dipendono dal numero di mensilità previste dal contratto collettivo di lavoro, che può stabilire 13 o 14 mensilità. Di seguito i dati relativi ai diversi inquadramenti, con il calcolo su 13 e 14 mensilità:

Inquadramento Stipendio mensile netto Dirigenti 4.071 euro Quadri 2.428 euro Impiegati 1.764 euro Operai 1.500 euro

Settori con gli stipendi più alti

Alcuni settori dell’economia italiana offrono stipendi significativamente più elevati rispetto alla media nazionale. Ecco i settori con i salari medi più alti nel 2024:

Settore Stipendio medio netto mensile Banche e servizi finanziari 2.313 euro Ingegneria 2.119 euro Farmaceutica e Biotech 2.077 euro Telecomunicazioni 2.043 euro

Stipendi medi per Regione

Le retribuzioni variano notevolmente a seconda della regione in cui si lavora. Al Nord Italia, gli stipendi sono mediamente più alti rispetto al Sud.

Di seguito una panoramica degli stipendi medi annui nelle regioni italiane, con il calcolo del netto mensile per 13 mensilità:

Regione Stipendio netto mensile Lombardia 1.958 euro Lazio 1.914 euro Liguria 1.906 euro Trentino Alto Adige 1.888 euro Piemonte 1.878 euro

Stipendi medi nelle principali città

La città italiana in cui si guadagna di più è Milano, con uno stipendio annuo lordo medio di 36.952 euro, seguita da Trieste e Bolzano.

Di seguito la classifica delle città con gli stipendi medi più alti:

Città Stipendio netto mensile Milano 2.006 euro Trieste 2.002 euro Bolzano 1.982 euro Roma 1.959 euro Genova 1.954 euro

Stipendi nella Pubblica Amministrazione

Nel settore pubblico, lo stipendio medio annuo lordo è pari a 34.153 euro. Tuttavia, gli stipendi variano notevolmente a seconda del comparto:

Settore Pubblico Stipendio medio netto mensile Amministrazioni centrali e magistratura 2.247 euro Forze armate e polizia 2.329 euro Scuola 1.591 euro Sanità 2.141 euro

Conclusioni

Gli stipendi in Italia nel 2024 mostrano una crescita sostenuta nel settore privato, con un recupero rispetto all’inflazione, soprattutto nei settori dell’industria e dei servizi finanziari. Le disparità regionali e settoriali continuano a essere marcate, con retribuzioni più elevate al Nord e nei comparti bancari e tecnologici.

La Pubblica Amministrazione, invece, mostra una crescita retributiva più contenuta, in attesa dei rinnovi contrattuali per il triennio 2022-2024.

Per ulteriori approfondimenti, è utile consultare i dati ISTAT, le elaborazioni INPS e l’Osservatorio JobPricing.