Professione Architetto: stipendio, carriera e sbocchi lavorativi

Come si diventa architetto, quanto si guadagna come libero professionista e quale stipendio si percepisce come dipendente in Italia e all'estero.

Quella dell’architetto è una professione che offre diverse opportunità, lavorando in proprio come liberi professionisti o come dipendenti in studi di, società o enti. I guadagni possono quindi variare notevolmente. Lo stipendio di un architetto, o la sua parcella, può variare anche in base ai settori e all’area geografica nella quale svolge la propria attività.

Vediamo dunque di capire bene come si articola lo stipendio di un architetto, le sue prospettive di carriera e i passi necessari per diventare un professionista qualificato.

Come diventare architetto

Si parte con la laurea in architettura (5 anni a ciclo unico), conseguita presso un’università o un istituto accreditato. Si prosegue con un tirocinio formativo di 18 mesi presso uno studio o un ente pubblico (900 ore in un intervallo compreso tra 6 e 12 mesi, o al massimo 24 mesi per soggetti disabili, sotto la responsabilità di un professionista abilitato iscritto all’Albo degli Architetti, secondo un progetto concordato).

Infine, l’aspirante architetto dovrà abilitarsi alla professione superando l’esame di Stato e, successivamente, iscriversi all’Ordine degli Architetti.

Quanto guadagna un architetto?

Lo stipendio di un architetto tirocinante varia in base a diversi fattori, tra cui la regione, lo studio e il tipo di tirocinio. In media, si va dai 700 ai 1200 euro al mese. Una volta completato il tirocinio e acquisita una certa esperienza, il guadagno aumenta.

Lo stipendio di un architetto con un anno di esperienza viaggia solitamente sui 1.200-1.300 euro al mese, arrivando nel tempo a 1.500-3.000 euro al mese di media. Molto dipende dai progetti realizzati e dall’attività svolta: libro professionale oppure alle dipendenze di uno studio. Non solo: nel Nord Italia i compensi degli architetti sono più alti.

Architetti: stipendio mensile

Gli architetti che lavorano come dipendenti in uno studio percepiscono solitamente uno stipendio mensile fisso, che varia in base agli stessi fattori sopra citati e può aggirarsi sulle seguenti cifre:

Studi di architettura 1.200-2.500€ al mese

Pubblica amministrazione 1.500-2.000€ al mese

Imprese di costruzione 1.800-2.300€ al mese

Lavorando presso uno studio di grandi dimensioni, che si occupa di realizzare grandi opere, con fatturato che può anche superare il milione di euro, ovviamente anche l’architetto guadagnerà di più, arrivando anche a stipendi di centinaia di migliaia di euro l’anno, o più.

Architetti: stipendio per progetto

Ad essere pagati a progetto sono solitamente gli architetti che lavorano come liberi professionisti, anche se collaborano con degli studi professionali. Il compenso per un progetto varia in base alla complessità del progetto, al tempo richiesto per completarlo e alle competenze dell’architetto. Alcuni architetti preferiscono questa modalità di lavoro in quanto può offrire una maggiore flessibilità e la possibilità di guadagnare di più su progetti di successo.

In generale possiamo dire che un architetto libero professionista può prendere i seguenti compensi per tipologia di progetti:

Progetti residenziali: 2.000-5.000€ a progetto

Progetti commerciali: 5.000-10.000€ a progetto

Progetti pubblici: oltre 10.000€ a progetto

In generale, al mese, un architetto libero professionista può arrivare a guadagnare da qualche migliaio di euro fino a 5.000 euro al mese lordi, il che significa che a questi importi bisogna togliere le tasse, gli oneri e le spese sostenute dal professionista per l’esercizio della propria professione (qui puoi calcolare l’IRPEF dovuta e qui il netto in busta paga).

In quali Paesi sono più pagati gli architetti

Dal punto di vista statistico, l’Italia ha il maggior numero di architetti in attività in Europa, ma si trova tra gli ultimi posti nel continente per quanto riguarda il reddito generato da questa professione. Questo anche perché, attualmente, la professione di architetto in Italia non è più così redditizia come lo era qualche anno fa. I continui cambiamenti del mercato del lavoro, uniti alla crisi del settore edilizio, hanno trasformato la figura dell’architetto in una professione difficile e meno remunerativa rispetto al passato.

Inoltre, il gran numero di liberi professionisti che operano come architetti e l’aumento dei neolaureati hanno portato a un netto calo della media degli stipendi. Le opportunità lavorative si sono ridotte e entrare in questo campo è diventato più difficile. Vediamo, di seguito, quale è invece la situazione negli atri Paesi in cui gli architetti sono più pagati.

Quanto guadagna un architetto negli USA

Gli architetti negli Stati Uniti tendono ad avere salari più elevati rispetto ad altri Paesi. Le città come New York, San Francisco e Los Angeles offrono alcune delle retribuzioni più competitive per gli architetti. Gli stipendi degli architetti americani si aggirano intorno ai 70-80mila euro l’anno, circa 6mila euro al mese in media:

Architetto junior: 4.000-5.000€ al mese

Architetto senior: 6.000-8.000€ al mese

Architetto con esperienza: >8.000€ al mese

Quanto guadagna un architetto in Canada

In Canada lo stipendio medio annuale è di 74.000€:

Tirocinante: 2.500-3.500€ al mese

Junior: 3.500-4.500€ al mese

Senior: 4.500-6.000€ al mese

Con esperienza: >6.000€ al mese

Quanto guadagna un architetto in Svizzera

La Svizzera è nota per i suoi alti salari in molte professioni, compresa l’architettura. Le città come Zurigo e Ginevra sono particolarmente attraenti per gli architetti in cerca di buone opportunità finanziarie: lo stipendio medio annuale è di 100.000 euro. Questo una volta maturata una certa esperienza:

Tirocinante: 2.500-3.000€ al mese

Junior: 4.000-5.000€ al mese

Senior: 5.500-7.000€ al mese

Con esperienza: >7.000€ al mese

Quanto guadagna un architetto in Inghilterra

In Inghilterra, un architetto può guadagnare tra 15.000 e 20.000 euro all’anno per una prima esperienza, con la possibilità di arrivare a 21.000-28.000 euro in seguito. Un architetto con esperienza può anche percepire fino a 45.000 euro all’anno.

Quanto guadagna un architetto in Norvegia

Secondo le stime, lo stipendio medio annuale di un architetto in Norvegia è di 80.000 euro:

Tirocinante: 2.000-2.400€ al mese

Junior: 3.000-4.000€ al mese

Senior: 4.500-5.500€ al mese

Con esperienza: >5.500€ al mese

Quanto guadagna un architetto in Danimarca

Simile lo stipendio medio annuale di un architetto in Danimarca, pari a 75.000 euro:

Tirocinante: 2.000-2.500€ al mese

Junior: 3.000-4.000€ al mese

Senior: 4.500-5.500€ al mese

Con esperienza: >5.500€ al mese

Quanto guadagna un architetto in Lussemburgo

In Lussemburgo lo stipendio medio annuale di un architetto si aggira sui 70.000 euro:

Tirocinante: 2.300-2.800€ al mese

Junior: 3.500-4.500€ al mese

Senior: 5.000-6.000€ al mese

Con esperienza: >6.000€ al mese

Quanto guadagna un architetto in Germania

In Germania lo stipendio medio annuale di un architetto si aggira intorno ai 65.000 euro:

Tirocinante: 1.800-2.200€ al mese

Junior: 2.800-3.800€ al mese

Senior: 4.000-5.000€ al mese

Con esperienza: >5.000€ al mese

Quanto guadagna un architetto a Singapore

A Singapore lo stipendio medio annuale di un architetto è di 73.000€:

Tirocinante: 2.000-2.500€ al mese

Junior: 3.000-4.000€ al mese

Senior: 4.000-5.000€ al mese

Con esperienza: >5.000€ al mese

Quanto guadagna un architetto a Hong Kong

A Hong Kong lo stipendio medio annuale di un architetto è di 69.000€:

Tirocinante: 2.200-2.800€ al mese

Junior: 3.200-4.200€ al mese

Senior: 4.500-5.500€ al mese

Con esperienza: >5.500€ al mese

Quanto guadagna un architetto in Giappone

In Giappone lo stipendio medio annuale di un architetto è di 64.000€:

Tirocinante: 1.800-2.200€ al mese

Junior: 2.800-3.800€ al mese

Senior: 3.800-4.800€ al mese

Con esperienza: >4.800€ al mese

Quanto guadagna un architetto in Australia

In Australia lo stipendio medio annuale di un architetto è di 81.000€:

Tirocinante: 2.500-3.500€ al mese

Junior: 3.500-4.500€ al mese

Senior: 4.500-6.000€ al mese

Con esperienza: >6.000€ al mese

Quanto guadagna un architetto negli Emirati Arabi Uniti

Negli Emirati Arabi Uniti lo stipendio medio annuale di un architetto si aggira intorno ai 78.000€:

Tirocinante: 2.800-3.500€ al mese

Junior: 4.000-5.000€ al mese

Senior: 5.000-6.500€ al mese

Con esperienza: >6.500€ al mese

Architetti: stipendi medi mensili nel Mondo

Paese Tirocinante Junior Senior Con esperienza Svizzera 2.500-3.000 4.000-5.000 5.500-7.000 >7.000 Lussemburgo 2.300-2.800 3.500-4.500 5.000-6.000 >6.000 Danimarca 2.000-2.500 3.000-4.000 4.500-5.500 >5.500 Norvegia 2.000-2.400 3.000-4.000 4.500-5.500 >5.500 Germania 1.800-2.200 2.800-3.800 4.000-5.000 >5.000 Stati Uniti 3.000-4.000 4.000-5.000 5.000-7.000 >7.000 Canada 2.500-3.500 3.500-4.500 4.500-6.000 >6.000 Singapore 2.000-2.500 3.000-4.000 4.000-5.000 >5.000 Hong Kong 2.200-2.800 3.200-4.200 4.500-5.500 >5.500 Giappone 1.800-2.200 2.800-3.800 3.800-4.800 >4.800 Australia 2.500-3.500 3.500-4.500 4.500-6.000 >6.000 Emirati Arabi Uniti 2.800-3.500 4.000-5.000 5.000-6.500 >6.500