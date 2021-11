Problem solving: manager e professionisti fanno rete

Networking Circolare: un portale per l'incontro tra domanda e offerta di best practice, da manager e professionisti per aziende in cerca di soluzioni.

Duemila teste lavorano meglio di una sola: così il fondatore Alberto Bezzi sintetizza la mission di Concentrazione.eu, portale online nato per dar vita a una rete di manager e professionisti pronti a collaborare per risolvere problemi di business. Un network di “teste pensanti” fondato sei anni fa e oggi composto da 2mila utenti per 415 progetti seguiti, mettendo in correlazione l’azienda richiedente con lo specifico professionista o società.

Concentrazione.eu permette la condivisione di conoscenze ed esperienze professionali, messe a disposizione gratuitamente nella prima fase di analisi, che consiste nella presentazione di best practices su questioni già risolte, utili per coloro che in futuro dovranno affrontare il medesimo problema.

Se la richiesta di aiuto si trasforma in una richiesta di consulenza vera e propria, invece, si instaura un rapporto diretto tra esperto o società e azienda.

Le richieste possono riguardare, ad esempio, le strategie di marketing, l’ottimizzazione dei processi, le soluzioni di progetti IT e cyber security, compliance e governance, abbracciando molteplici tematiche. Bezzi ha parlato di Concentrazione.eu come ospite di TEDx, in occasione di uno dei talks nell’edizione di Modena, dal quale nasce il libro “La formula del Networking Circolare” in uscita alla fine del mese di novembre.

Da soli si va veloci insieme si va lontano – ricorda Bezzi – perché ai giorni d’oggi le sfide che un imprenditore o un professionista deve affrontare sono sempre in continua crescita, molte delle quali legate proprio alle evoluzioni tecnologiche. Differente se si fa parte di un ecosistema dove tutti traggono vantaggio nell’offrire e ricevere informazioni utili a risolvere il proprio problema e a migliorare, in contemporanea, anche quello di altri.

Su Concentrazione.eu, che nasce già in modalità smart working, ogni persona può inoltrare una richiesta per la risoluzione di un problema attraverso la compilazione dei campi di uno specifico configuratore online (oppure inviando una email). Entro 48 ore si riceve una risposta che consiste nella soluzione suggerita dai manager, alla quale segue l’attività di un advisory tramite confronto diretto tra piattaforma e fornitore della soluzione, in modo da ottenere una doppia verifica dell’affidabilità della stessa rispetto al problema.