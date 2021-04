Social Media Marketing per PMI agroalimentari: formazione online

Webinar gratuito per informare le imprese agroalimentari sulle potenzialità del Social Media Marketing.

È in programma per il 9 aprile il corso gratuito “Digital Food: Social Media Marketing per PMI”, promosso da CNA Roma e dedicato alle imprese agroalimentari del territorio. Un appuntamento focalizzato sulle nuove strategie di comunicazione e sulle risorse che possono rivelarsi utili per comunicare con efficacia l’identità aziendale online, sfruttando soprattutto Facebook e Instagram.

Nel corso del webinar si parlerà di numerose tematiche legate al Social Media Marketing, dal mindset idoneo per impostare uno storytelling efficace all’analisi degli strumenti per rendere i social dei veri e propri broadcast, fino all’esame delle diverse tipologie di contenuti visivi utilizzati nella comunicazione online. L’attenzione sarà rivolta anche alle campagne pubblicitarie online, analizzando i vari tool messi a disposizione da Facebook e Instagram.

I partecipanti al webinar riceveranno gratuitamente il vademecum alla comunicazione aziendale, risorsa utile per impostare con efficacia il piano marketing per la propria azienda.