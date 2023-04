Lavori in condominio: delibera nulla senza Fondo cassa speciale

La creazione di un Fondo cassa speciale è condizione di validità della delibera condominiale che approva i lavori straordinari: sentenza di Cassazione.

I lavori straordinari previsti in un condominio non possono essere approvati se non viene creato contestualmente un Fondo cassa speciale, necessario per far fronte alla spesa complessiva.

Recentemente la Corte di Cassazione è intervenuta sulla materia, con l’ordinanza n. 9388 del 5 aprile 2023.

Secondo i giudici è necessario che la delibera di approvazione degli interventi di manutenzione straordinaria o di innovazioni preveda anche la creazione del Fondo cassa, che diventa a tutti gli effetti una condizione di validità della delibera stessa.

L’assemblea che delibera tali opere di manutenzione deve dunque obbligatoriamente costituire tale Fondo, di importo pari all’ammontare dei lavori. Per importi elevati, può essere creato anche gradualmente, in relazione ai singoli pagamenti.

Se previsto dal contratto, inoltre, il Fondo può essere costituito non di importo pari all’ammontare complessivo ma corrispondente ai singoli pagamenti dovuti tenendo conto del progressivo stato di avanzamento delle opere.