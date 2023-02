Superbonus villette 2023: stop proroga a giugno, 110 fino a marzo

Niente proroga del Superbonus villette, fumata nera per l'emendamento al Milleproroghe, per le unifamiliari stop a marzo per il 110: le anticipazioni

Non ci sarà la proroga del Superbonus villette fino al 30 giugno, l’emendamento di maggioranza al Milleproroghe che la chiedeva è destinato ad essere ritirato. Per avere certezze bisogna attendere il termine dell’iter di conversione del decreto, ora in commissione al Senato e poi atteso alla Camera, ma l’ipotesi più probabile è che non intervengano nuove modifiche.

Significa che il 110 per unifamiliari si ferma al 31 marzo e limitatamente ai casi in cui il 30% dei lavori è stato ultimato entro lo scorso 30 settembre, mentre nel 2023 per le villette c’è il 90% ma solo per prime case di contribuenti con tetto ISEE in base al quoziente familiare.

L’emendamento, presentato da parlamentari di area governativa, chiedeva la proroga del Superbonus villette 110% fino al 30 giugno, estesa fra l’altro ai casi di ultimazione almeno il 30% dei lavori entro il 31 dicembre.

Superbonus villette a schiera: requisiti e regole 2023 23 Gennaio 2023 Si chiedeva quindi più tempo sia per aver ultimato il primo SAL (Stato avanzamento lavori) del 30%, sia di poter poi utilizzare l’agevolazione al 110 nel primo semestre 2023 per concludere gli interventi.

In base alle anticipazioni, il Governo ha ritenuto la proroga non prioritaria, pertanto l’emendamento è destinato ad essere ritirato o comunque non approvato, lasciando inalterata l’attuale disciplina per il Superbonus villette 2023.

Al momento, quindi, non sembrano esserci in vista modifiche alla disciplina sul Superbonus villette rispetto a quanto già previsto. Tuttavia, per avere certezze bisogna attendere la conversione in legge del decreto Milleproroghe, che potrebbe anche riservare sorprese qualora subentrasse una decisione politica di differente orientamento rispetto a quello emerso nelle ultime ore.