Manovra e Milleproroghe: le novità per imprese e consumatori

Le novità per imprese e consumatori a seguito dell'approvazione di misure di competenza MIMIT in Legge di Bilancio e nel Decreto Milleproroghe.

Il Ministero delle Imprese e del Made in Italy fa il punto sulle novità 2023 scaturite dall’approvazione delle novità in Legge di Bilancio e nel Decreto Milleproroghe, tra cui molte a beneficio di imprese e consumatori.

Di seguito una panoramica delle misure di competenza del MIMIT, suddivise in base al provvedimento di legge.

Misure MIMIT: novità in Manovra

Nuova Sabatini Green dal 1° gennaio: incentivi e istruzioni 12 Dicembre 2022 Viene per prima cosa rifinanziata con 30 milioni per il 2023 e con 40 milioni per ciascuno degli anni dal 2024 al 2026 la Nuova Sabatini, storica agevolazione (potenziata sul versante green) che sostiene gli investimenti per acquistare o acquisire in leasing macchinari, attrezzature, impianti, beni strumentali ad uso produttivo e hardware, nonché software e tecnologie digitali (art. 74 ter).

Si segnala anche una nuova misura in base alla quale una parte dei proventi delle aste delle quote di emissioni di CO2, per un limite di 500 milioni annui, sarà destinata a misure di politica industriale per la sostenibilità dei processi produttivi, individuate attraverso deliberazioni del Comitato Interministeriale per la transizione ecologica (art. 128 bis).

Si istituisce poi una Fondazione (MEF, MIMIT e MUR) per il design dei circuiti integrati a semiconduttore, con dotazione in conto capitale di 10 milioni per il 2023 e 25 milioni per ciascuno degli anni dal 2024 al 2030, con autorizzazione di un’ulteriore spesa pari a 5 milioni di euro per il funzionamento della Fondazione stessa (art.74 bis).

Il Fondo imprese culturali e creative è incrementato di 3 milioni per il 2023 e di 5 milioni a decorrere dal 2024, per promuove nuova imprenditorialità e sviluppo di imprese del settore attraverso contributi a fondo perduto e finanziamenti agevolati (art. 108 bis).

La Legge di Bilancio finanzia con 4,5 milioni di euro per il 2023 e con 6 milioni per ciascuno degli anni 2024 e 2025, le azioni e le sperimentazioni su nuovi servizi digitali, incluso il 5G e il completamento dei processi per l’assegnazione delle frequenze per il servizio di radiodiffusione sonora in tecnica DAB Digital. Le risorse coprono anche il piano radio digitale DAB e la funzionalità della task force presso il Ministero (art. 75 bis).

Istituito anche un Fondo per alfabetizzazione mediatica e digitale dei minori, con un milione di euro per ciascuno degli anni dal 2023 al 2025 (art. 66 bis).

Misure MIMIT: novità nel Milleproroghe

Per la Transizione 4.0 viene prorogato al 31 dicembre 2023 il termine per la consegna dei beni strumentali materiali ai fini della fruizione del relativo credito d’imposta.

Per l’installazione di colonnine di ricarica sono autorizzati acquisti di infrastrutture oltre il 31 dicembre 2022, nei limiti delle risorse individuate dai due DPCM nel 2022.

Differita la scadenza del contratto di servizio Rai al terzo settembre 2023 e prorogato al 31 dicembre 2023 il termine per il completamento da parte della Regione siciliana dell’accorpamento delle Camere di Commercio. Ci sono infine disposizioni per l’amministrazione straordinaria di Alitalia, con la proroga al 31 dicembre 2023 per consentirne il completamento delle attività.