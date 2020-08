Decontribuzione al 30% per tutte le aziende del Sud

Nuovo sgravio contributivo per le assunzioni nel Sud, pari al 30%, sui contratti a tempo indeterminato: la misura nel decreto agosto, atteso in Cdm.

Decreto Agosto: tutti i nuovi incentivi in arrivo 6 Agosto 2020 Nel decreto agosto entrano nuovi incentivi per le imprese del Sud, uno sgravio contributivo al 30% sui contratti di lavoro a partire dal prossimo primo ottobre 2020.

La norma, fra le ultime inserite nel provvedimento atteso venerdì 7 agosto in consiglio dei ministri, introduce una nuova agevolazione che diventerebbe strutturale.

Si tratta di un incentivo contributivo sui contratti a tempo indeterminato. Una misura che, dopo il Coronavirus, punta a incentivare l’occupazione nel Mezzogiorno.

Assunzioni agevolate: regole e incentivi 2020 13 Febbraio 2020 Il beneficio non si sovrappone con l’agevolazione per le assunzioni dei giovani nel Sud già in vigore.

Ricordiamo brevemente le norme di agevolazioni sulle assunzioni già in vigore:

assunzioni giovani : decontribuzione al 50%, fino a 3mila euro annui, per tre anni dall’assunzione. ci sono casi specifici, ad esempio di alternanza scuola lavoro, che prevedono la decontribuzione al 100%. La norma è contenuta nella manovra 2020, articolo 1, comma 10, legge 160/2019.

: decontribuzione al 50%, fino a 3mila euro annui, per tre anni dall’assunzione. ci sono casi specifici, ad esempio di alternanza scuola lavoro, che prevedono la decontribuzione al 100%. La norma è contenuta nella manovra 2020, articolo 1, comma 10, legge 160/2019. Bonus Sud : incentivo al 100% fino a un tetto di 8mila 60 euro, per le assunzioni stabili in Abruzzo, Molise, Campania, Basilicata, Sicilia, Puglia, Calabria e Sardegna. riferimento normativo: manovra 2019 (legge 145/2018).

: incentivo al 100% fino a un tetto di 8mila 60 euro, per le assunzioni stabili in Abruzzo, Molise, Campania, Basilicata, Sicilia, Puglia, Calabria e Sardegna. riferimento normativo: manovra 2019 (legge 145/2018). Personale altamente qualificato: esonero previdenziale, per un anno, fino a un massimo di 8mila euro, per l’assunzione di personale altamente qualificato.

Modifiche al decreto agosto sono possibili fino all’ultimo, il dibattito resta caldo, anche se il Governo ha annunciato che è stato trovato l’accordo sul quadro generale delle misure, per cui il testo dovrebbe arrivare in cdm già oggi.

La misura di sgravio contributivo per l’occupazione nel Sud utilizza risorse inizialmente destinate a un altro bonus, che era destinato ai ristoranti, ovvero il rimborso del 20% al cliente, poi saltato. Ai ristoratori resta l’incentivo fiscale per l’acquisto di prodotti Made in Italy.